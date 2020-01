Vastine vuoden parhaista syntyneeseen keskusteluun

Ville Toivonen

Harri Koivunen, vuoden valmentaja 2019? Näin voidaan perustellusti sanoa, mutta vuoden parhaiden "valintakomitea" teki toisen valinnan. Ohessa Ravitoimittajat ry:n hallituksen puheenjohtajan vastine. Kyseinen hallitus on se taho, joka tekee suurimman osan vuoden parhaiden valinnoista tällä hetkellä.

Raviurheilun vuoden parhaiden valinnoista

Ravitoimittajat ry:n hallitus on vakiintunut tahoksi, joka tekee valinnat raviurheilun vuoden parhaista. Se tekee vuosittain valinnat kokouksessaan gaalan alla. Nämä valinnat syntyvät tässä "konklaavissa" muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, jotka valinnat tai suositukset tulevat muilta tahoilta. Kategorioita on monta ja on selvää, että osassa niistä tulee hiuksenhienoja tilanteita. Asioista ollaan väkisinkin montaa mieltä, ja mikä sen parempaa? Keskustelu on aina hyvästä, ja siitä seuraa entistä perustellumpia päätöksiä.

Tällä kertaa vuoden valmentajan valinta on aiheuttanut paljon keskustelua. Avaan asiaa sen verran, että Markku Niemisen valinta vuoden valmentajaksi ei ollut 2019 valintojen tiukin. Kahdessa muussa kategoriassa puheenjohtajan ääni ratkaisi, eli näissä voin ottaa jopa henkilökohtaisesti "syyn niskoilleni". Perusteita valinnoille on monia, mutta tulosurheilussa on selvää, että tuloksista ja näytöistä pitää lähteä. Faktat vuoden valmentajan valinnassa olivat nämä: Harri Koivusen talli otti voittoja aivan ylivoimaisen määrän vuonna 2019 - Markku Niemisen talli puolestaan oli oikein selvä ykkönen rahatilastossa ja suurkilpailuvoitoissa. Lopputuloksesta voi päätellä, kummalle valitsijat panivat enemmän painoa.

Otan kritiikin puheenjohtajan ominaisuudessa nöyrästi vastaan, ja pyrkimyksenä on rakentaa entistä parempaa jatkoa. Ennen kaikkea parantamista on läpinäkyvyydessä. Tavoite on saada sekä valitsijaorganisaatio, ketkä valinnat tekevät, että kriteerit joilla ne tehdään, paremmin näkyville alkaneen vuoden valinnoissa ja siitä eteenpäin. Näin tehdään joko Ravitoimittajat ry:n omilla perustettavilla nettisivuilla tai Suomen Hippoksen gaalaorganisaation sivuilla - mieluiten molemmilla. Lisäksi keskustelun aiheena voisi olla, kuuluisiko koko ravitoimittajien jäsenistön äänestää valinnoista? Näin vasta valintojen ollessa äärimmäisen tiukkoja, toisin sanoen tasatilanteessa, ratkaisu voisi tapahtua yhdistyksen hallituksessa, joka voisi jatkossa toimia enemmän valintojen "sinetöijänä". Jotkut valinnathan ovat tähän astikin tapahtuneet yleisöäänestysten perusteella, mutta näissä vaalitapojen luotettavuudesta voidaan aina keskustella.

Paljon kysymyksiä siis, joihin minulla ei ole vastauksia, mutta joista meidän raviyhteisönä ja ravitoimittajayhteisönä on syytä keskustella. Lajin tulevaisuuden suhteen on tällä hetkellä paljon kriittisiä kysymyksiä keskusteltavana ja kehitettävinä paremmiksi. Yhtä lailla hyvin tärkeää on myös, että saataisiin jatkossakin mahdollisimman urheilulliset, puolueettomat ja hyvät vuoden parhaiden valinnat. Kunnia niille, joille se kuuluu.

Hyvää ja menestyksekästä ravivuotta 2020 kaikille!

Riku Niittynen

Ravitoimittajat ry., puheenjohtaja

Riku Niittynen