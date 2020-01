Päivän ravit: Suomalaisvoimin Ruotsin jackpot-jahtiin

Anu Leppänen

Kirkastaako Hazelhen Hermes Kavioliigan kakkoset voitoksi?

Vermon Toto64-kierroksen kovin koitos on Voimaliiga, jonka suosikkina starttaa 40 metrin pakilta Hazelhen Hermes. Se on sijoittunut kahdesti toiseksi kovissa Kavioliigan lähdöissä, mutta Vermon lähtö vähemmän tienanneiden takaa-ajajanakaan ei ole mikään suupala – niin kovassa kunnossa on esimerkiksi tallikaveri Sahara Sandstorm.

Deangelo hurmasi viimeksi tauolta keulasta, mutta nyt punnitaan kiri- ja kiertämiskyky takamatkan suljetulta lähtöradalta. Päätöskohteessa Syneri hakee kierroksen eniten rastattuna hevosena revanssia Alvar Hemistä, joka oli kaksi viikkoa sitten kirissä vahvempi.

Vermon 6. lähdön Voittaja-pelissä on 1000 euron bonus.

Solvallassa riittää nykyään aina suomalaisjännättävää Katja Melkon, Pekka Korven, Hannu Korven, Tuomas Pakkasen, Pia Huusarin ja Nina Pettersson-Perklénin Ruotsin filiaalien ansiosta. Tänään joukot johdattaa 86-taistoon pelatuimpana huippuvireinen Grainfield Aiden, ja runsas edustus löytyy Hannu Korven lisäksi myös Tuomas Pakkaselta. Mika Forss ajaa Hannu-Pekka Korven Die Kaiserinia.

Solvallan ja Jägersron kesken jaetussa Toto86-pelissä on tänä keskiviikkona 762 325 euron jackpot.

Ruotsin lounasravit ravataan 13.20 alkaen Skellefteåssa. Suomesta mukana on Marjut Eero nousukuntoisen Lilla Robertin kanssa.

Lisätty 11.40 maininta Skellefteån lounasraveista.