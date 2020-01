Uutiset

Face Time Bourbonin viimeistely ei olisi voinut mennä paremmin Uutiset Riku Niittynen Sunnuntain klassikon, 99. Prix d'Ameriquen, suosikki Face Time Bourbon viimeisteli virettään reippaissa vedoissa keskiviikkona. Katso videolta, miltä näytti?

Elise Fossárd

We are the Champions? Face Time Bourbon ja Sebastien Guarató

Kaikki neljä Sebastien Guaratón valmentamaa Prix d'Amerique -hevosta, Face Time Bourbon, Bold Eagle, Billie De Montfort ja Valko Jenilat, treenasivat kovaa keskiviikkona. Suurin huomio kohdistuu tietysti Face Time Bourboniin ja Bold Eagleen. Keskitytään tässä jutussa Face Time Bourbonin otteisiin. Myöhemmin tällä viikolla palataan Guaratón analyysiin muistakin Amerique -hevosistaan. Alimpana nähtävissä video päivän kovimmasta vedosta. Guarató ja kuvat saavat kertoa loput. Ehkä eniten kertoi kuitenkin korvasta korvaan jatkunut hymy Sebastien Guaratón naamalla vetojen jälkeen. Jälleen uusi suurvoitto ja 405000 euron ykköspalkinto ovat haarukassa. "Face Time tuntui mahtavalta", Guarató vahvisti. "Rata oli napakka, sillä aamupäivän oli pakkasta, ja kesti kauan saada se kuntoon. Ihan hyvä rata se lopulta oli, mutta ajoin kuitenkin vähän suunniteltua rauhallisemmin. Normaalit neljä vetoa: 20-19-18-17-vauhtia vajaat 1000 metriä mäkeen. En usko, että ori on ikinä tuntunut paremmalta - olemme valmiita. Tietenkin mukana on hirmuiset hevoset, ja tämä on vasta viisi, mutta olen optimisti. Mitään emme kylläkään ole saamassa ilmaiseksi, kun Baziréllakin on joukkueellinen kovia hevosia mukana." Aiheet Face Time Bourbon Prix d'Amerique Sebastien Guarato Video