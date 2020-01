Guaratón analyysi Ameriquesta: "Tallilla hyviä saumoja - kova taistelu"

Elise Fossárd

Täältä tullaan maailma! Face Time Bourbonilla ja valmentajallaan Sebastien Guaratólla on nälkäinen ilme. Kuva on keskiviikon treeneistä.

Ravivalmentaja Sebastien Guarató on jännän äärellä. Sunnuntaina hänen tallistaan starttaa Pariisin talvimeetingin pääkilpailussa peräti neljä hevosta. Hänellä on valmentajaurallaan kymmeniä groupe 1 -voittoja ja kaksi Prix d'Ameriquetakin Bold Eaglen voitettua 2016 ja -17. Nyt pitäisi nostaa Bold historiaan kolmannella tai ehkä vielä todennäköisemmin ajaa "uusi mestari" Face Time Bourbon, tuore viisivuotias, sisään aikuisten hevosten Euroopan huipulle, suoraan ykköseksi. Harva ikäluokkahevonen pulpahtaa suoraan Euroopan kärkeen siirryttyään vajaa kuukausi sitten "aikuisten kirjoihin".

Bold Eaglelta se onnistui, ja muutama muukin hevonen Ameriquen historiassa, mm. Tenor De Baune, on näin tehnyt, mutta kisa ajetaankin jo 99. kertaa. Sunnuntaina Vincennesissä nähdään myös suomalaisväriä, kun Short In Cash, 6, starttaa Björn Goopin ohjastamana Ameriquen jälkeen Prix Gras Savoyessa kovassa seurassa 36000 euron ykköspalkinnosta. Tämä lähtö ajetaan kello 17.50 Suomen aikaa, kun Amerique starttaa 17.10. Short In Cashin omistavat Stall Nikkanen Oy ja MP Silva Oy.

Tässä Sebastien Guaratón analyysit valmennettavistaan ja Ameriquesta, alempana vielä video (ranskaksi, alla osa videon ulkopuolella keskusteltua materiaalia):

-Koko kisa on äärimmäisen kova, ja Face Time Bourbon on rutinoimaton. Sillä on kuitenkin ominaisuuksia, joilla tällaisia kisoja voitetaan, joten kaikki on mahdollista. Kisassa tulee olemaan paljon taktiikkaa, sillä onhan meillä neljä hevosta mukana, ja Bazirélla kolme. Jotkut sanovat, että se on sotaa, mutta ei se sitä ole. Reilusti ajetaan. Kuitenkin mukana on 18 kivenkovaa hevosta ja kuskia, eikä mitään voi saada ilmaiseksi.

-Face Time Bourbon tuntuu treenissä ihan äärettömän hyvältä, ja se on kyvyiltään poikkeuksellinen. Kuitenkin lähdössä on paljon liikennettä, ja valjakon pitää onnistua alusta loppuun. Olen optimisti, mutta tiedostan riskit.

-Bold on myös nyt tosi hienon tuntuinen, parempi kuin pitkään aikaan. Laitan sille pitkästä aikaa kokolaput, mikä tuo lisää potkua. Sunnuntaina sillä on erilainen tilanne, kun ei tarvitse enää todistaa mitään, vaan voi ehkä vaania ja käyttää nopeuttaan lopussa. Olen optimisti tälläkin oriilla, mutta ehkä toinen hevonen on kuitenkin todennäköisempi voittaja.

-Billie de Montfort on myös loistoiskussa, kuten B-lähdöissä nähtiin, ja se tuntuu samalta edelleen valmennuksessa. Sillä on hieman sama tilanne, kuin Boldilla, että jos päästään iskemään puun takaa, saavt muut varoa! Billielläkin on hyvä loppukiri, ja jos liikenne sujuu, on mahdollisuuksia. Voitto yllättäisi kuitenkin.

-Valko Jenilat ei ole kilpaillut moneen kuukauteen (onnistuneesti), mutta kuten näit, se on oikein hyvällä mallilla. Ori tähtää enemmän Prix de Franceen kahden viikon päästä ja kuukauden päästä Prix de Parisiin 23. helmikuuta, ja se tarvitsee kunnon startin alle.

Prix d'Amerique 2020, 1. palk. 405000 euroa (hevonen, isä, kuski ja valmentaja):

Excellent (Real de Lou) – Alexandre Abrivard - L.C. Abrivard

Chica de Joudes (Jag de Bellouet) – Alain Laurent - A. Laurent

Looking Superb (Orlando Vici) – David Thomain- J.M. Bazire

Vivid Wise As (Yankee Glide) – Yoann Lebourgeois - A. Gocciadoro

Enino du Pommereux (Coktail Jet) – Matthieu Abrivard - S. Roger

Delia du Pommereux (Niky) – Sylvain Roger - S.Roger

Davidson du Pont (Pacha du Pont) – Frank Ouvrie - J.M.Bazire

Bahia Quenot (Scipion du Goutier) – Junior Guelpa - J. Guelpa

Face Time Bourbon (Ready Cash) – Björn Goop - S. Guarato

Milligan’s School (Yankee Glide) – Anthony Barrier - S. Melander

Vitruvio (Adrian Chip) – Alessandro Gocciadoro - A. Gocciadoro

Uza Josselyn (Love You) – Pierre Vercruysse - R. Aebischer

Valko Jenilat (Kepler) – Paul-Philippe Ploquin - S. Guarato

Ringostarr Treb (Classic Photo) – Jean-Philippe Monclin - J. Riordan

Billie de Montfort (Jasmin de Flore) – Gabriele Gelormini S. Guarato

Belina Josselyn (Love You) – Jean-Michel Bazire - J.M. Bazire

Propulsion (Muscle Hill) – Örjan Kihlström - D. Reden

Bold Eagle (Ready Cash) – Eric Raffin - S. Guarato