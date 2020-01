TalkKari Timo Hulkkosella: "Viime vuonna istuin 400 tuntia traktorissa"

Jukka Heiskala

Timo Hulkkosen tallissa on palkittuja hevosia ja vuoden hevostenhoitajaksi juuri valittu Annaleena Peippo. Takana toimittaja Kari Lähdekorpi.

MT TalkKari ja Kari Lähdekorpi vierailevat tällä kertaa Leppävirralla sijaitsevalla Timo Hulkkosen ravitallilla. Hulkkonen oli käynyt tekemässä putkitöitä 1852 perustetulla tilalla, kunnes hankki sen itselleen vuonna 2004 itselleen.

Tilalla toimii menestyksekäs ravitalli, ja Hulkkonen on menestynyt hyvin lähinnä itse kasvattamillaan hevosilla.

"Niitä kun teettää lisää eikä myy pois, ne lisääntyy", hän veistelee.

"On sillä merkityksensä, että näet hevosen koko matkan."

Hulkkosen kasvattamia hevosia ovat muun muassa Surprise Lord, Big Headache ja Next Direction. Tallissa on 13 karsinaa, joissa asuu 12 ajohevosta ja siitosorina toimiva Surprise Lord. Pihatossa on neljä siitostammaa.

Kimppahevosiakin on, ja välillä niitä haluttaisiin ostaa, mutta niitä ei myydä. Eräästäkin tarjottiin 400 000 euroa, ja yksi osakas kysyi, että "ai mieheenkö?". Keskustelu päättyi siihen.

"Kai se on nähtävä niin että raha on rahaa, mutta hyvät hevoset on sitten hyviä hevosia", Hulkkonen sanoo.

Hulkkonen pyörittää Gebwell-lämpöpumppuyritystään, mutta hoitaa tilan remontit sekä hevosten rehut ja tilan omilla mailla sijaitsevat ajopaikat itse.

"Viime vuonna istuin 400 tuntia traktorissa. Ja iltaheinät käyn heittelemässä."

Työntekijöitä on pari-kolme kymmenen vuotta hevostenhoitajana toimineen Annaleena Peipon lisäksi. Peippo palkittiin tänä vuonna Ravigaalassa vuoden hevosenhoitajana ja tallin ykköshevonen Next Direction valittiin vuoden vanhemmaksi lämminveriravuriksi.

Tallissa on käytössä tulospalkkaus, jolloin myös työntekijät pääsevät osallisiksi tallin hevosten menestyksestä.