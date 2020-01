75-karonkka: Tipsikirjasta meinasivat loppua sivut kesken

Suomen Hippoksen kuvapankki / Jarno Unkuri

Antti Tamminen onnitteli Jukka-Pekka Kauhasta Kavioliigan voitosta Koskelan Akselilla.

Ville Korjus tuskaili jo etukäteen kovaa rataa, eikä Välähdys ollutkaan varjolähtönä ajetussa Kavioliigassa lähtölaukan jälkeen sama Välähdys kuin viikko sitten Teivossa. Koskelan Akseli oli sitä vastoin elementissään ja meni loppusuoralla menojaan.

Kannattaa pitää mielessä, että kova rata saattoi näkyä muissakin päivän suorituksissa.

Toto75-1

Yllätykset alkoivat heti lähdössä, kun Delightful Moment ampui kasiradalta keulaan ohi Adrienne’s Amin . Lopussa kenttä kääntyi niin perusteellisesti, että voittoon kiri hänniltä toiseksi vähiten pelattu Ranch Pronto. Enemmän pelatuista hevosista voittoa suorastaan tyrkytettiin Albino Bravelle ja Il Funny Lille, mutta niistä ei ollut sitä ottamaan. Curakao tuskin laukkasi kuolemanpaikalta loppukurviin menestystä.

Pussiin jäivät sisärataa johtavan takana juosseet Adrienne’s Ami, Dalton Hoss ja Caramel Kid sekä 3. ulkoparin An-Andree. Viimeksi mainitun suhteen toki jäitä hattuun – Jarmo Saarela olisi sillä tuskin takasuoralla 3. ulos jäänyt, jos hevonen olisi tuntunut siinä kohtaa oikein hyvältä. Paksuimmalla tipsikirjaan Dalton Hoss, jota Leo Mönttinen kehui jo ennen lähtöä.

Toto75-2

Tuittura on tehnyt iltaraveissa asiallisia esityksiä, mutta viimeinen taistelutahto on jäänyt näyttämättä. Nyt se tsemppasi paria pykälää kovemmassa lähdössä kuolemanpaikalta kolmanneksi tavalla, joka kertoo kykyjä olevan paljon nähtyä enempään. Kaikki on vain korvien välistä kiinni.

Kilponen kiersi voittoon kilometrin umpirehdillä kirillä ja näytti, ettei tarvitse huippusuorituksiin laukkaa alle. Suosikki Issakan Valo sai nappijuoksun jälkeen 2. ulkoa mahdollisuuden, joten päivän parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä.

Toto75-3

Jos lappu oli kestänyt Ranch Pronton, varmana oli suurella todennäköisyydellä Le Mirage. Se siitä sitten – lähtölaukka ja hpl.

Voittoa tarjottiin kakkossuosikki Shadow Pro McQueenille, mutta linjalla ohi työntyi Edward Sisu. Ei jossiteltavaa paremmuuden suhteen, kun voittajan kiri alkoi 5. ulkoa ja kakkosen 3. ulkoa. Tipsikirjaan taas täytettä: Ciao Ferrari menetti viimeisellä takasuoralla väsyvän takana kymmeniä metrejä, mutta kiri vielä niin hyvin kuudenneksi, että tavallisista raveista kuuluisi voitonkin kohta tulla. Amour Amiko paikkasi lähtölaukkansa hyvin.

Toto75-4

Teemu Keskitalo suunnitteli etukäteen ajaa Wonder Womanilla suosikkeja vastaan keulasta, mutta se jäi suunnitelmaksi. Brisenda ampui ulkoa omaa vauhtiaan keulaan. Se näytti hallitsevan lähtöä, kunnes meni loppusuoralla toisohjaiseksi ja hukkasi vauhtinsa. Kaukaa takaa ehti voittoon Lady Nightingale.

Nemea Facaden 600 metrin kiri 3. ulkoa oli hienoinen pettymys. Pussiin jäivät Brisendaa seuranneet Wonder Woman, Inaccessible ja Queen Adele ja voimia jäi tallelle myös niiden takaa sata metriä ennen ulos pakittaneelle Caakaolle. Wonder Woman vaikutti tosin olevan jo lievissä seuraamisvaikeuksissa ennen kuin Brisendan vaikeudet alkoivat.

Toto75-5

Piirron Tuisku tekee vain sen, mitä voittaakseen täytyy. Vaikka marginaali rinnalla juosseeseen Sykloniin ja 2. ulkoa hyvin kirineeseen M.A. Pisteeseen ei ollut suuri, voitto ei näyttänyt olevan hetkeäkään uhattuna.

Milrid jäi johtavan taakse vaille kiritilaa. I.P. Vapari kiersi loppukurvin 4. rataa ilman vetoapua sijoitustaan (6) paremmin. Tinderi laukkasi lähdössä hylkyyn, mutta näytti sen jälkeen hännillä oikeinkin hyvältä.

Toto75-6

Kierroksen toinen suursuosikki Stonecapes Picasso jäi lämmityksen jälkeen pois, mutta pelaajille siitä ei koitunut suurempaa harmia. Prosentit peri Luxorious Lord, joka oli keulasta kaiken luottamuksen arvoinen. Juicemanin ja Stonecapes Picasson kauden kotimaista kärkiaikaa sivuava tulos 12,7 syntyi täysin ajamatta.

Varsinaisesti pussiin jäi vain 3. sisällä juossut M.T. Lara Croft, joskin Fast Time sai tilaa vasta sen verran myöhään – loppusuoran alussa – että voimia jäi varastoon. Exuberance kulki alkulaukkansa jälkeen hyvin ja on tauluaan paremmassa kunnossa.

Toto75-7

Ice Wine täydensi Leo Mönttisen hienon päivän kakkossijalla keulavoittaja Ricoconen takaa. Loppusuoralla tuli mahdollisuus yrittää ohitustakin, mutta iohan siihen eivät paukut riittääneet. Thai Profit ajautui kirissä 4. radalle ja oli mainio kolmas.

Päivän paksuin merkintä tipsikirjaan Jack Vaderille! Jo viimeksi ykkössarjalaisia vastaan sijoitustaan paremmin esiintynyt ruuna latasi kovat piippuun lähtökiihdytyksessä ja jäi silti 10,5-lopetuksissa voimia ja menohaluja uhkuen hännillä pussiin.

Oikea Toto75-rivi, 25.1. Lappeenranta

10 Ranch Pronto

10 Kilponen

15 Edward Sisu

4 Lady Nightingale

4 Piirron Tuisku

3 Luxorious Lord

1 Ricocone

7 oikein –tuloksille 35 089,96 euroa, 7 oikein –tuloksille 65,50 euroa, 5 oikein –tuloksille 3,39 euroa. Vaihto 231 325,63 euroa.