Prix d'Ameriquen shakkipeli päättyi Goopin ja Guaratón riemuun: Face Time Bourboooon!

Terhi Piispa-Helisten

Tunnetta peliin! Björn Goopin oli vaikea hillitä itseään voiton hetkellä, ja se näkyy jo maaliintulossa. Face Time Bourbon ei välitä - se vain juoksee, minkä jaloistaan pääsee. Oriille kellotettiin loppusuoran alamäessä alle 03:n vauhti.

Face Time Bourbon liittyi 100-vuotisen historian harvalukuiseen viisivuotiaiden voittajien joukkoon. Guarató, 47, sai kolmannen Prix d'Ameriquensa ja ohjastaja Goop, 43, nousi kahteen. Goop ajoi toisen Ready Cash -oriin pojan, Timo Nurmoksen valmentaman Readly Expressin 2018 ykköseksi.

Björn Goop sai myös revanssin "Jean-Michel Bazirén joukkueesta". Viime vuonna samassa kisassa Readly Expressin kanssa Goop joutui kisan loppuvaiheessa hankalaan väliin, kun porukasta irtosi neljän hevosen ryhmä: kolme Bazirén valmennettavaa ja Readly. Goopille jäikin käteen "mustapekka", vaikkakin niukasti, kun Nurmoksen valmennettava jäi tiukassa maaliintulossa kolmanneksi. Tällä kertaa, kuten kahdesti Readly Expressillä, Goop onnistui loistavasti ja pääsi Face Time Bourbonilla kärkiryhmään, missä hän kyttäsi sopivia hevosia eteensä, ja saikin suosikin Davidson Du Pontin "selän". Tälläkin kertaa kirivaiheessa Goop oli kolmen Bazirén hevosen ympäröimä, ja tilanne näytti mielenkiitoiselta: riskejä ja mahdollisuuksia.

Face Time Bourbonin "joukkueessakin" oli ässiä, ja tavallaan oriin pääomistaja Antonio Somma pelasi yhden. Alessandro Gocciadoron valmentama Vivid Wise As nimittäin on hänen hevosensa. Sen ohjastaja Yoann Lebourgeois hyökkäsi voimalla Bazirén hevosten kimppuun ja keulaan asti. Sen väsyttyä loppusuoralla, Face Time Bourbonin ja Björn Goopin väylä voittoon aukesi juuri sisärataa. Shakki ja matti!

Pariisissa on tässä tammikuussa ollut kylmää, ja torstain raveissa kaviouran kanssa oli ongelmia jopa hallitsemattoman sulamisen kanssa. Siihen nähden voittajan aika 11,5 ja alle 03:a menty loppusuora olivat hurjaa työtä melko kokemattomalta ravurilta. Kisan ennätys on Bold Eaglen ja Readlyn peräkkäisinä vuosina 2017-2018 juoksema 11,2. Kilpailtava matkahan on 2700 metriä volttilähetyksellä. Face Time Bourbon on juossut nyt urallaan 22 kertaa.

"Face Time Bourbon saa nyt vetää henkeä ja keskittyä siitosoriin homminsa keväällä, uskoisin", valmentaja Guarató kommentoi.

"Haluaisin säästää viisivuotiasta helmeäni, eikä mitään Elitloppetia keväällä esimerkiksi tänä vuonna minun mielestäni tule tälle hevoselle."

"Sain hyvän startin", Björn kuvaili.

"En halunnut silti ajaa keulaan, koska en uskonut sen olevan oikea taktiikka tänään. Ajattelin että minulla oli etu, koska pääsin liikkeelle paremmin kuin pahimmat vastustajat. Kuitenkin matkalla oli paljon taktiikkaa. Trav är trav, eli ei voi ottaa mitään itsestäänselvänä, ja en tiennyt voittavani ennen kuin ohitin Franck Ouvrien (Davidson Du Pontin ohjastaja) noin 50 metriä ennen maalia. Olen aina tunteikas, kun voitan, ja tänäänkin oli huimasti tunnetta. En ota paineita, mutta tunnen sen ulkopuolellani. Haluan onnistua, ja kun se tapahtuu, tulee tunnereaktio."

Voit katsoa Prix d'Ameriquen 2020 tästä.

Goopilla oli iso suosikki heti seuraavassa lähdössä: suomalaisomistuksessa kilpaileva Short In Cash. Toinen Ready Cashin poika juuttui 12. radaltaan liikenneruuhkiin, eikä kova kiri enää nostanut oritta neljättä sijaa ylemmäs. Keulan Classic Connection oli selvä ykkönen, mutta seuraavat sijat olivat muutamien senttien eroilla. Kasvattajan Stall Nikkanen Oy:n yhdessä MP Silva Oy:n kanssa omistaman oriin esityksessä ei ollut vikaa, sillä loppukaarteessa oli vielä häiriötä, ja kärki pääsi vain yksinkertaisesti karkuun. Short In Cashin loppusuora oli 04,6-tahtia!

"Tähtäämme sillä kesällä johonkin täyden matkan isoon kisaan Pohjoismaissa", Goop kaavailee.

"Iso maali on ensi vuoden talvimeeting, ori itse ratkaisee missä lähdöissä. Kaikki on mahdollista."

Se on siinä! Kansainvälistä yhteistyötä: ruotsalainen Björn Goop ohjastaa, ranskalainen Sebastien Guarató valmentaa ja saksalainen Rainer Engelke kasvattaa. Itse hevonen, Face Time Bourbon, on tietysti kasvanut normandialaisesta ruohosta.