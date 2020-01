Face Time Bourbon: ei Prix de Francea, ei Elitloppetia - ei Yonkersiakaan?

Elise Fossárd

Euroopalla on uusi ravikuningas ja ihmelapsi: Face Time Bourbon. Sen näkeminen raveissa ei ole kuitenkaan jokapäiväistä herkkua.

Vermon syksyn UET Grand Prixin yleisö saa olla todella onnellinen ja ylpeä jälkeenkin päin. Face Time Bourbonin kilpailut eivät ole jokapäiväistä herkkua missään päin maailmaa. Ori saattaa jopa jäädä tauolle tai sitä kilpailutetaan joka tapauksessa harvakseen, varsinkin kun edessä on todella kiireinen siitoskausi, jolla se on tietenkin täyteen buukattu.

"Face Timen italialaiset osaomistajat haluaisivat kilpailla enemmän, mutta valmentaja Guarató alkaa nyt pikkuhiljaa saada työrauhan", hevosen saksalaissyntyinen, mutta Ranskassa eläkepäiviään viettävä kasvattaja Rainer Engelke kertoo.

"Ainakin toivon niin: hyvä asia oli, kun he tyytyivät Vermon UET:n jälkeen meidän muiden kannattamaan suunnitelmaan, jossa tähdättiin vain Ameriqueen. Mukavasti Guarató ja minä aloimme puhua yhteen ääneen kahdesta joulukuun startista, Prix Octave Douesnelistä ja Criterium Continentalista, nelivuotislähdöistä. Se tuli meille nähtävästi kummallekin mieleen jokseenkin samaan aikaan. Kun tuli onnistuminen, rauha jatkunee myös kaikkien muiden osapuolten kanssa. Nyt aloimme puhua molemmat valmentaja ja minä, ettei varmaan startata kahden viikon päästä Prix de Francessa. Meillä on mahtava hevonen, ja haluamme sen jatkavan pitkään. Se on juuri täyttänyt viisi, hyvä tavaton. Tottakai sillä on mahtavia ominaisuuksia, näitkö loppusuoran rytminvaihdoksen? Tällaista pitää vaalia."

"Esimerkiksi kukaan muu, kuin italialaiset omistajat, eivät olisi halunneet kilpailemaan Italiaan, ja siellä tulikin tappio. Varsinkin edellisen starttinsa Enghienin juoksun jälkeen se oli liikaa. Siinä ori oli laukannut ja jäänyt kymmeniä metrejä viime huhtikuussa, juuri ennen Italiaa, mutta kiersi kaikki sittenkin - käsittämättömästi. Ymmärsin Enghienissä, että meillä on hevonen, jolla voi voittaa Prix d'Ameriquen. Nyt, tällä hetkellä erityisesti, pitää laittaa jäitä hattuun!"

Miten juhlitte voittoa?

"Hyvin onnellisina. Pitää muistaa, että minä olen tehnyt hyvin vähän - piirrellyt viivoja paperille. Hevonen itse juoksee ja valmentaja valmentaa sekä pitää hyvää huolta aarteestaan. Olen toki hieman pahoillani, kun esimerkiksi voittoa juhlittiin sunnuntai-iltana kaikki tahoillamme. Italialaiset menivät omia teitään, Guarató omiaan, minä taas juhlin läheisteni kanssa ravintola Le Domessa ja Björn Goop omiensa kanssa muualla. Kaipaisin joukkuehenkeä, mutta sitä ei nyt ole tämän enempää."

Mitä kilpailuja hevosella suunnitellaan?

"Valmentaja sen viime kädessä tietenkin ratkaisee. Elitloppetia ei meidän mielestämme missään tapauksessa ajeta viisivuotiaana. Yonkers Internationaliin syksylle tuli myös kutsu, mutta sinne emme taida liioin lähteä. Puhuin viime vuoden voittajan Zacon Gion valmentajan Holger Ehlertin kanssa, ja hän kertoi, että varsinkin orihevoselle on pitkä karanteeni. Heidän hevosensa voitti selvällä erolla, mutta oli kuulemma reissun jälkeen puolikuollut - se toki palautui aikanaan hyvin, mutta matka oli ollut kova."

"Kyllä suurin ajatus on, että koittaisimme olla ensi tammikuussa taas valmiita. Välissä voidaan ajaa joitakin kilpailuja mr. Guaratón suunnitelman mukaan. Miten vaan, mutta kiirettä ei ole. Hän on valmentaja, jonka ei tarvitse ajaa preparé-lähtöjä. Hän valmentaa hevoset kotonaan valmiiksi suurkilpailuihin."

"Herra Goopista on kehittynyt oiva shakinpelaaja. Aiemmissa starteissa hänellä oli liikaa intoa, ja hän oli jopa lähellä menettää ohjat. Sunnuntainen ohjastus oli kuitenkin mestarillinen suoritus myös häneltä. Face Time Bourbonilla voi, pitää ja kannattaa malttaa mielensä. Voi luottaa hevoseen: sillä on kestävyyttä ja nopeutta ratkaista asia edukseen."

Millaisen reaktion voitto on aiheuttanut Ranskassa?

"Aivan huikean kansansuosion. Face Timen emä Vita Bourbon on vihainen, melkein hengenvaarallinen, mutta Face Time on maailman lauhkein. Voiton jälkeen voisin väittää, että jopa sadat ihmiset tulivat sen karsinan luo ja ottivat selfieitä oriin kanssa. Se vain nukkui tai mietti omiaan - täysin häiriintymättä. Ranskalaiset rakastavat sankareita ja herrasmiehiä, ja sellaisen he nyt taisivat saada. Herra Guarató on juuri oikea mies oriin vierelle. Hän on myös niin kiltti, ettei suutu eikä aja ketään pois. Juuri näin legendoja syntyy. Kaikki haluavat koskettaa ihmelasta."

Riku Niittynen

Rainer Engelke (vasemmalla) seuraamassa kasvattinsa Face Time Bourbonin palautumista Vermon UET GP:stä syksyllä.