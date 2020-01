Veikkaus totokassoista radoilla: ”Samanlaiseen suuntaan ollaan menossa”

Anu Leppänen

Perinteisesti slipeillä pelataan enää 28,5 prosenttia kaikesta totopelistä.

Ruotsissa suunnitellaan totokassoista luopumista radoilla jo vuonna 2023.

Uusi gallup: Tarvitaanko Suomen raviradoilla totokassoja?

Kansa tyrmäsi itsepalvelukassat

Ravinetti kysyi Veikkauksesta, onko samanlaisia toimenpiteitä suunniteltu Suomessa?

”Samankaltaiseen suuntaan ollaan menossa myös meillä, mutta täysin tototiskitöntä pääravitapahtumaa tuskin nähdään vielä vuonna 2023”, Toto-pelien tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna vastaa.

”Keskustelu ja tulevaisuuden suunnitelmat pohjautuvat 2023 lain muutoksen tuomaan pelaajan pakolliseen tunnistamiseen, uusien myyntipäätteiden hankintaan sekä ratamyyntipäätteiden myynnin trendiin. Pakollinen tunnistaminen tuo vaatimuksen uusista myyntipäätteistä, joiden hankintamäärissä raviradoille tulee huomioida ratamyynnin trendi.”

”Pakollinen tunnistaminen on erittäin tärkeä vastuullisuutta lisäävä toimenpide. Tunnistamisen myötä pelaajilla on käytössä mm. kaikki pelaamisen hallinnan työvälineet ja pelaajan voitot lunastuvat aina pelaajalle pelikanavasta riippumatta. Pelaaja voi myös valita haluaako viestintää Veikkaukselta tai valita itseään kiinnostavat viestit. Pakollinen tunnistaminen tuo myös muutoksia pelikokemukseen, kun aina peliä ostaessa pelaajan tulee tunnistautua, jolloin mm. asiointiaika per pelaaja pitenee”, Ahjolinna jatkaa.

Kaikesta totopelistä netin kautta myydään tällä hetkellä 71,5 prosenttia. Ratamyynnin osuus on 4,5 prosenttia.

”Ilman, että pelaajien pakollista tunnistamista otetaan huomioon, vuositilastodataan pohjautuvan ennusteen mukaan ratamyyntipäätteiden myynti on kannattamatonta 5 vuoden sisällä lukuun ottamatta isoja tapahtumia, joiden laskutrendiä loiventavat mm. isot asiakasmäärät. Esimerkiksi viime vuonna 12 isointa ratamyyntipäivää kattoivat 27 prosenttia koko vuoden ratamyynnin liikevaihdosta, eli erittäin merkittävän osan”, Ahjolinna taustoittaa.

”Tunnistamisen tuoma pelikokemuksen muutos tulee vaikuttamaan negatiivisesti kuponkipelaamiseen ja ratamyyntipäätteiden liikevaihtoon sekä kiihdyttää osaltaan ratamyyntipäätteiden kannattamattomuuden aikataulua, joka tarkoittaa, että ratamyyntipäätteiden määrä tulee vähenemään radoilla merkittävästi. Meillä on siis alle 2 vuotta aikaa valmistautua ja tehdä merkittäviä muutoksia raviradan pelipalveluiden osalta. Asiaa pitää edistää raviratojen ja lajin kanssa yhteistyössä etupainotteisesti eikä odottaa, että haasteet ratkeaisivat yhdessä yössä. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi meillä tulee olla malli, joka hyödyttää niin raviratojen asiakkaita, raviratoja, lajia kun peliyhtiötäkin, pelilaitteesta riippumatta.”

”Pelaamistavan muutos kuponkipelistä esim. veikkaus.fi:hin ei toki tarkoita sitä, etteikö raviradoilla tarvittaisi edelleen pelejä tuntevia asiantuntijoita, joita raviradoilla on tälläkin hetkellä esimerkiksi totomyyjinä”, Juha Ahjolinna lisää.