Reino Palomäen toinenkin kaksivuotias onnettomuudessa - An-Aiolos loukkaantui vakavasti

Ville Toivonen

Reino Palomäki on kokenut hevosten kanssa huimaa menestystä, mutta vuoden lopussa myös ankaraa epäonnea: "Huonoa aikaa seuraa aina hyvä."

Ensin Palomäen, 84, paremmaksi kaksivuotiaaksi mainostettu An-Dorra loukkasi jalkansa pahoin, mutta se alkaa kaikesta huolimatta olla nyt pikkuhiljaa voitettu ongelma. Sitten joulun alla iski onnettomuus enemmän tienanneeseen, neljä starttia kuudesta ja 33750 euroa voittaneeseen, ori An-Aiolokseen.

"Aamulla kun menin karsinan luo, An-Aiolos retkotti ihmeellisesti takapuolellaan siellä", Palomäki kertoo.

"Vedin sen käytävälle, mutta se ei ei pysynyt tolpillaan, ja ymmärsin että nyt on vakavaa. Ensimmäinen eläinlääkäri epäili ähkyä ja antoi kipulääkityksen. Sillä saimme hevosen seisomaan ja lähiklinikalle, missä arveltiin ensin ähkyä sielläkin, mutta sitten päädyttiin hermosto-ongelmaan. Saimme nopeasti ajan Teivon klinikalle, missä ori kuvattiin, ja selvisi tuo kaulanikaman murtuma. Ori on ollut karsinalevossa siitä asti. Homma on alkanut parantua hyvin, ero on kuin yöllä ja päivällä. Tiistaina menemme jälkitarkastukseen, ja silloin hevosta toivottavasti saa taas alkaa liikutella. En tiedä onko sekin piehtaroinut karsinassa itsensä jumiin, kuten tammalle kävi, vai mistä ihmeestä se tuli?"

Jalkansa marraskuussa loukanneen An-Dorran kanssa on jo treeni päällä.

"Ajoin An-Dorralla äsken 8,5 kilometriä, ja muuten se on hyvä, mutta painetta on aivan mahdottomasti. Kyllä molemmista hyvä tulee vielä, eikä meillä ole kiirettä. Tullaan sitten kun ollaan terveitä. Kyllä minä olen isoihin kisoihin niitä maksellut: niihin yritetään. Tamma on kaksikosta kyvykkäämpi, mutta molemmat ovat aika hyviä. Tällaista tämä elämä on: onneksi huonoa aikaa seuraa aina hyvä aika."