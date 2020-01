Päivän ravit: Callela Leonard jatkaa voittokulkua Ruotsin puolella?

Ravipäivän kotimaiset ajot järjestetään illalla Seinäjoella. Ulkomaisella puolella merkittävintä on kova suomalaistykitys Bodenin T64-raveissa, joissa muun muassa Tornion valmentaja Petteri Joki on ratkaisevassa roolissa.

Ville Toivonen

Petteri Joki - tässä kesäisemmissä tunnelmissa - on Bodenin illan T64-ravien avainhahmoja.

Seinäjoella kylmäveristen kovimmassa kisassa mm. Fiiling palailee tauolta: startti on toki jo sen kolmas tammikuussa palattuaan yli puolen vuoden paussilta. Lämminverisissä Wicasa Sioux on kovimman kisan suosikki - päivän T4-pelin pankki. Molemmissa mainituissa lähdöissä ajetaan 1500 euron ykkösrahoista.

Seinäjoen ravit alkavat normiaikaan kello 18.

Bodenissa suomalaisjoukkue on taas iso, ja pääpelin T64:n kohteista esimerkiksi on luvassa menestystä. Petteri Joella on mukana neljä valmennettavaansa, joista yhtä ohjastaa Jaakko Alamäki. Lisäksi Joki itse ajaa yhtä laina-ajokkia. Torniolaisvalmentaja saa itse kertoa, mitä odottaa illalta.

"Ison pelin avauskohteessa oma ajokkini Pharaon Face jää pois", Joki kertoo.

"Ei mitään vakavaa onneksi. Mountain Hooliganilla (T64-1) taas meni viimeksi juoksu pieleen. Se on vireessä, mutta vaatii hyvän reissun. Sellaisella se tässä pystyy yllätykseen, sillä lähtö ei ole mitenkään ylikova."

"Iida Lanton valmentama Sagredo Hanover (T64-2) parantaa startti startilta, ja silläkin on sopiva tehtävä, mutta kysymys on vain siitä, millaiseksi tuo juoksu menee. Tallikaverinsa Nehemiah johtanee, ja jos jäämme liian kauas parijonoon, tulee varmaan tekemätön paikka. Nehemiah vetänee kyllä reipasta, joten en kyllä ihan unohtaisi meitäkään."

"Attaboyssa (T64-4) on paljon hyvää. Siinä oli jotain ongelmaa syksyllä ja päätettiin treenata lisää. Nyt se tuntuu hyvältä ja ensimmäinen startti oli sellainen tasainen, mutta aika odotettu. Nyt se voi parantaa, enkä pidä mahdottomana, että se pärjäisi täältäkin, mutta ehkä vähän tuuria tarvitaan."

"Peppe Roc (T64-5) oli hieno Oulussa, kun rata oli napakka, mutta viimeksi Bodensissa rata lohkeili, ja ravi ei toiminut. Toivottavasti nyt on napakampaa, sillä ruuna on iskussa, ja ravatessaan sulavammin pystyy pärjäämään. Alleajo ei vielä välttämättä kerro totuutta, sillä vasta täydessä vauhdissa ne ongelmat tulivat. Nyt olen muuttanut kengitystä hieman, laittanut välipohjat eteen, ja toivottavasti rytmi löytyy."

Bodenin illan ykkössarjassa voittaja kuittaa 35000 kruunua eli n. 3500 euroa. Suosikki on kahdella Oulun voitolla talvikauden aloittanut Petteri Joen tallin Callela Leonard, ikäluokkansa kriteriumvoittaja.

"Callela Leonard (T64-6) oli tauolta vielä nahkea, mutta viimeksi jo tosi hieno. Se tykkää talvesta ja jääradasta, joten nytkin on isot odotukset. Koitetaan keulaan. Kuolemanpaikaltakin ruuna menee hyvin, ellei ala painaa liikaa ohjille, joten tässä on paljon vaihtoehtoja. Mutta kyllä se avaa niin räväkästi, että eiköhän sinne piikkiin pääse. Varsinkin kun nopeimmissa vastustajissa on vähän sellaisia, että ne ehkä hakevat enemmän selkäreissua. Hyvä sauma pärjätä, kun hevonen on nyt mukavan tuntuinen."

Bodenin ensimmäinen lähtö ajetaan kello 19.20 Suomen aikaa. T64 menee kiinni tavalliseen tapaan 20.30.