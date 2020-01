Päivän ravit: Killeri, Ruotsin potit ja Forss

Kotimaiset ravit ajetaan illalla Jyväskylän Killerjärvellä. Ruotsissa on arkiraveihin isot jackpotit lounasraveissa Solvallassa ja illalla Rommessa. Kummassakin päässä on suomalasiväritystä, ja Mika Forss kertoo omista saumoistaan "Vallassa".

Antti Savolainen

Mika Forssilla on lippu korkealla Ruotsissa, ja lisämenestystä voi tulla jo perjantaina alkuiltapäivästä.

Solvallan lounaiden pääpelissä T65:ssä on jackpot: täysosumille maksetaan 96742 euroa ektsraa. Suomalaisedustus on muutenkin hyvä, ja Forssilla on 65-kohteissa kaksi ajokkia - muissa lähdöissä myös kaksi.

"Vannina F.B. (T65-3) ja Pettersson-Perklénin Angel Raziel (T65-5) ovat mahdollisia pärjääjiä, jos juoksut onnistuvat", Forss arvioi.

"Samoin Ian Boko loppupäässä, Hoho Haha Sisu (lähtö 1) vaatii vielä rutiinia. Vanninalla ajan varmasti aika nätisti, kun silä vatsa aloitetaan meiltä. Annan esimerkiksi ehkä keulan pois, jos sinne päästään. Se on kuitenkin mielenkiintoisen tuntuinen hevonen sarjoihisa. Ian Boko ja Angel Raziel voivat pärjätä, jos lähdöissään pidetään vauhtia."

Miten Ruotsissa ja Sisulla muuten menee?

"Nyt on vasta viime viikot päässyt olosuhteiden puolesta kunnolla, ja se toivottavasti kohta näkyy tuloksessa. Mukavasti menee, tallissa on 13 mielenkiintoista hevosta. Valiant Dreamin Ruotsin valloitus meni pipariksi, kun se oli tosi kipeä, monta päivää kovassa kuumeessa, ja vähällä liikunnalla siksi pitkään. Sillä palataan rauhassa radoille sitten kun ruuna on valmis. Tulevista hevosista esimerkiksi nelivuotiaaksi tullut ori Gerris Trix on sellainen, että sen radoilletuloa odottaa vähän vesi kielellä. Siihen menee vielä hieman aikaa, mutta odotan hevoselta paljon."

"Ensi viikon starttihevosista kaikki tähän mennessä ilmoitetut, Ronaldo Malibu, Solar Wind ja Quartam De Victor, joka on Antti Veteläisen valmennettava mutta asustaa meidän tallissa, ovat oikein mielenkiintoisia."

Solvallan lounasravit alkavat kello 13.20 Suomen aikaa. T65 menee kiinni 13.45.

Jyväskylässä Killerin ravien kovimmassa suomenhevostasoituksessa mm. Elias Juonetar koittaa jatkaa voittamista. Ykköspalkinto on 1200 euroa.

Killerjärven ravit alkavat kello 18.

Ruotsin puolella Rommen raveissakin on T64-jackpot, kun eilen Bodenissa ei löytynyt täysosumia lainkaan. Kuusi oikein -tuloksiin lisätään 145483 euroa illalla.

Rommen ravit alkavat kello 19.20 Suomen ajassa ja 64-pelaaminen päättyy 20.30.