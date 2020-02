Päivän ravit: Superlauantain herkkuina T.Rex-Shadow Of Brisbane ja jättipotti

Lauantain raviherkut ovat nyt hyvät. Kuopion ja Turun Superlauantaissa on puolen miljoonan euron lisäpotti ja ravit ovat urheilullisia monella suunnalla.

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Viimeksi tulojärjestys oli tämä Teivossa kaksi viikkoa sitten: Kavioliigan voittoon jyräsi Shadow Of Brisbane, sen takana kolmen hevosen rintaman keskimmäisenä kaikki tallella kolmanneksi T.Rex.

Lauantain "pääruoka" on tällä kerralla ilman muuta Superlauantain lähdöt Kuopiossa ja Turussa, unohtamatta 500000 euron bonusrahaa, joka laitetaaan normaalin päävoittoluokan jakosumman päälle. Yksi isoista kysymyksistä on, saako T.Rex revanssin Shadow Of Brisbanesta?

"Tosissaan yritetään T.Rexille revanssia", kommentoi Tapio Mäki-Tulokas.

"Koitetaan päästä alussa edelle, ja jos ei päästä, kuolemanpaikkakin on ainakin aikaisemmin käynyt ruunalle."

"Yritetään pitää T.Rex ulkopuolella alussa", pohtii puolestaan Olli Koivunen.

"Jos se onnistuisi, olisi paljon voitettu."

Ravit molemmilla paikkakunnilla alkavat viiden pintaan. T75 puolestaan menee kiinni kello 19. Ravit näkyvät TotoTV:llä ja antenniverkon kanavapaikalla 26 Maaseudun Tulevaisuuden ja Hevosurheilun kanavalla.

Ruotsissa ajetaan myös T75-lähtöjä kuten tavallista, Åbyssä tällä kertaa.Vincennesissä taas talvimeeting jatkuu.

Ravit Eskilstunassa alkavat kello 14.30 ja 75-peli menee kiinni 17.20 Suomen aikaa.

Vincennesissä ravit alkavat 15 Suomen aikaa.