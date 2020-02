Terve varsa on hevoskasvattajan paras palkinto – "Tuntuu hienolta, kun voi vaikuttaa varsan elämänpolkuun"

Nyt 22-vuotias Königs Kronos Ks teki hienon kilpailu-uran Anna-Julia Kontion ja Rein Pillin ratsastamana. ”Se on ollut taloudellisesti ylivoimaisesti huonoin hevoseni. Kilpailemisesta oli valtavat kulut. Sen arvolla ei ole ollut merkitystä, kun sitä ei koskaan myyty”, Eeva-Liisa Penttilä kertoo.

Hevoskasvattaja ja oriasemayrittäjä Eeva-Liisa Penttilä pyörittää KS-Tallia Hämeenlinnan Hauholla yhdessä miehensä Esko Muttosen kanssa. Suomen menestyneimpiin ratsukasvattajiin kuuluva Penttilä suunnittelee tarjoavansa tulevana keväänä orikantakirjaan jo neljättä omaa kasvattiaan Quillan Ks:ää.

Aikaisemmat oriit, Königin’s Sohn Ks, Konstantinos Ks ja Königs Kronos Ks ovat kirkkaimmat tähdet yli sadan kasvatin joukosta, mutta jokaisen varsan syntymä on aina juhlahetki.

"Varsojen syntymää odottaa aina. Vaikka niitä on syntynyt paljon, on aina yhtä hienoa, kun varsa syntyy ja on terve. Tuntuu hienolta, kun voi vaikuttaa varsan elämänpolkuun", Penttilä kuvailee.

Talven hevosmäärä on noin 45 hevosta, joista puolet talon omia. Kesällä hevosmäärä kasvaa huomattavasti, kun oriaseman palveluita käyttää noin 200 tammaa kesässä.

”Juhannus on yleensä ruuhkahuippu. Toissa kesänä oli enimmillään 105 hevosta samaan aikaan”, Penttilä muistelee.

”Meillä varsoo yleensä 15–20 tammaa vuodessa. Meillä on varsotuspalvelua, kun monella tallilla ei edes haluta tammojen varsovan siellä.”

Kesän ruljanssin jälkeen takki on syksyisin tyhjä. Penttilä kertoo joka syksy ajattelevansa, että mennyt kausi oli viimeinen. Hiljaisina talvikuukausina mieli kuitenkin muuttuu.

”Hevosenomistajat ovat kivoja, ja heille omat tammat ovat aina tärkeitä. Mikäs on mukavampaa kuin puhua hevosista innostuneiden ihmisten kanssa. Hevoskasvattajat ovat kuitenkin oma rotunsa.”

Tulevan kauden uutuutena KS-Tallilla on astumassa lämminveriravuri Solvato, joka on tehnyt aikaisemman uransa Ruotsissa.

Eeva-Liisa Penttilällä ei ole ollut ravioriita liki 30 vuoteen. Ravimaailma on hänelle entuudestaan hyvin tuttua: Penttilä ajoi nuornea lähes 100 starttia kilpaa. Voittojakin kertyi kuusi.

Ensimmäiset starttinsa hän ajoi Mormeg-orlovilla jo 16-vuotiaana.

”Mormeg oli karjas ja kamala, enkä tänä päivänä koskisi sellaiseen hevoseen pitkällä tikullakaan, mutta se opetti käsittelemään oriita”, Penttilä muistelee.

”Se lähti hevosauton kyljestä liikkeelle kahdella jalalla huutaen. Olen myöhemmin monesti miettinyt, että miten kukaan ei puuttunut siihen touhuun. Onneksi nykyään on ponit, joilla lapset voivat harrastaa raveissakin.”