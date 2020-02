Vierasblogi: Herätellään hevosmatkailua

Kun ryhmiä saapuu noin 60 kilometrin päästä raveihin viettämään elämysiltaa, voidaan todeta että jotain on tehty oikein. Hevoset ja ravit ovat oivia paikkoja kokea jotain uniikkia rennossa ympäristössä, mutta väitän että käyttämätöntä potentiaalia hevosalalla on paljon enemmän.

Maija Partanen

Pilvenmäen raviradalla on toteutettu ennakkoluulottomasti erilaisia tapahtumia. Kuvassa miesten hiihtomaajoukkueen Ristomatti Hakola tuulettaa ponihaasteajon voittoa. Elina Hirvonen pohtii blogissaan erilaisten hevoselämysten tuotteistamista ja sen mahdollisuuksia.

Oma intoni ravipuolen hevosmatkailukeskustelun avaamiseen liittyy Pilvenmäen ravintolassa perjantaina pidettyyn seudun hevosmatkailun herättelybrunssiin, jossa tietääkseni istuin ainoana ravipuolen elämysten tuottajana.

Sen varmasti jokainen käsittää, että hevosta ei ole tarvetta olla käyttämättä matkailupotentiaalina. Suomenhevosen potentiaali matkailussa on parhaiten tuotteistettu Lapissa, jossa matkailupotentiaali on ymmärrettävästi isompi. Kanta-Hämeessäkin matkailu on kasvussa ja mielestäni seudun matkailukärjet luonto, kulttuuri, hyvinvointi ja paikallinen elämä sopivat hevosmatkailupalveluihin kuin nenä päähän.

Herättelybrunssi oli tarkoitettu seudun kaikille hevos- ja matkailutoimijoille verkostoitumisen ja yleisesti seudun hevosmatkailutuotteiden ideoimisen puolesta ja paikalla olikin nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta asiantuntijaa, yrittäjää sekä harrastajaa. Terminä hevosmatkailu käsittää tänä päivänä kaikki hevostapahtumien, kesäleirien, kurssien, asiantuntijaluentojen, vaellusten ja tyky-päivien osallistujat, joihin liittyy hevonen. Ratsastuksen puolella ollaan jo hereillä – paikan päällä olleista yrittäjistä monet olivat juuri ratsastuspuolen yrittäjiä.

Itse sain olla kertomassa herättelybrunssilla Pilvenmäen toiminnasta, johon edelleen vahvasti kuuluu ravit sekä hevonen, mutta oheen tulee nousee myös kaikkea muuta: elämyksiä, lähiruokaa, tapahtumia sekä teemoja eri kohderyhmille. Varsinainen herättelyosio kuultiin brunssilla kasvumarkkinointi yritys Aava & Bangin Luovan Johtajan Mikko Kalliolan suusta. Kalliola haastoi meitä hevosihmisiä ajattelemaan, että meillä on jo kaikkea, mutta emme näe lähellä olevaa potentiaalia – maaginen eläin, josta ei voi koskaan oppia tarpeeksi ja aitoja ihmisiä hevosten ympärillä. Miksi se ei ole tuotteistettu?

Ne jotka pitävät matkailun potentiaalia Suomeen, hevosalaan tai ennen kaikkea raviurheiluun ihan haihatteluna – suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat kuluttavat vuosittain noin 15 miljardia euroa Suomen rajojen sisäpuolella. Vastuullisuuden ja ekologisuuden nostaessa päätään tulevaisuuden matkailu on entistä enemmän elämyksiä ja kokemuksia, lähellä kotia ja kotimaassa. Kotimaan matkailu onkin yksi nouseva trendi, joten miksi emme avaisi silmiä hevosmatkailun potentiaaliin.

Tiesitkö muuten, että nykyään on verkossa erilaisia elämysten markkinapaikkoja, jonne voivat myös yksityishenkilöt lisätä omia elämys-, opas- tai lifestyle-tuotteitaan matkailijoiden saataville. Suosittuja ovat erityisesti ulkomaalaisten omatoimimatkaajien parissa erilaiset verkon markkinapaikat, joista voi ostaa pääsylipun aitoon suomalaiseen kotiin, kokemaan tavallista suomalaista elämää. Mikä meitä estää kokeilemasta myytäviä tuotteita, jotka saavat lisätartuntapintaa lajiin ja elämäntapaan hevosten kanssa?

No mutta mikä olisikaan se oiva hevosmatkailutuote? Mieti ensin omat reunaehtosi, tilasi ja ympäristösi. Mitä teidän ympäristössänne olisi tuotteistettavissa? Ihmisellä on Mikko Kalliolan mukaan tarve ihastua matkailutuotteeseen, joka viihdyttää, opettaa, on esteettisesti kaunis ja antaa syyn matkustaa. Hoidat siis nuo neljä asiaa kuntoon ja tuote syntyy kuin itsestään. Yhteys seudun matkailusihteeriin tai matkailua edistäviin hankkeisiin – pikakierroksella verkossa hevoselämyksiä ei ole liikaa tarjolla tai niitä ei ole nostettu löydettävästi esille.

Hevosmatkailun, kuin niin monen muunkin asian kohdalla pitäisi tunnistaa toiminnan hyvät puolet, nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja lopuksi tietysti puhua nostaa itsensä esille ylpeänä omasta tuotteestaan.

Kirjoittaja Elina Hirvonen on Forssan Seudun Hippos ry:n toiminnanjohtaja