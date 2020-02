Päivän ravit: Mika Forssilla Eskilstunan duosuosikit

Anu Leppänen

Mika Forss toimii nykyään paitsi lainaohjastajana, myös valmentajana.

Kaikki näytti hyvältä Ronaldo Malibun avattua auton takaa keulaan, mutta laukka ensimmäiseen kurviin vesitti menestyshaaveet. Nyt vastus on pykälää kevyempi ja lähtöpaikka mainio kakkosrata. Samalta paikalta starttaa Forssin toinenkin duoajokki, Antti Veteläisen nimissä Forssin tallista käsin kilpaileva Quartam de Victor.

Toto64-lähdöistä löytyy edustusta myös Katja Melkon ja Pia Huusarin talleista sekä Timo Väisäseltä. Mattias Djuselta starttaa Tero Lehterän ja Einari Vidgren Oy:n Radetzky. Suomesta pelattavissa ovat helmikuun alusta alkaneen uuden käytännön mukaisesti Toto64-päivinä vain Toto64 ja Päivän duo.

Suomessa Magic Monday on jaettu Lappeenrannan ja Porin kesken. Suurimpana suosikkina starttaa Lappeessa Syneri, Porin avainhevoset He Is Felix ja Trot Kronos tulevat "tietysti" Harri Koivusen tallista.

Magic Mondayn Toto65-peli sulkeutuu 19.35 ja Eskilstunan Toto64 20.30.