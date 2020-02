Vincennesissä menee edelleen lujaa: tällä viikolla Majestic Man, Noble Dolly ja - Face Time Bourbon

Antti Savolainen

Majestic Man (kuva) on starttaamassa keskiviikkona Vincennesissä - Face Time Bourbonkin pyhänä. Keskiviikkona saatetaan nähdä toinenkin suomalaishevonen, IMT Talli Oy:n Noble Dolly. Kuvassa mukana juhlimassa Vermon derbypäivän ykköstä "orpovarsa Taiston" elämän ihmiset, Taneli Säde ja Jonna Irri.

Prix d'Ameriquen jälkeen spekuloitiin, ettei uusi mestari, Face Time Bourbon kilpailisi vähään aikaan, vaan keskittyisi siitosoriin toimeensa. Nyt kuitenkin oriin osaomistaja ja kasvattaja Rainer Engelke paljastaa, että Sebastien Guaratón valmennettava kilpailee ensi sunnuntain Prix de Francessa 157500 euron ykköspalkinnosta.

"Face Time Bourbon voitti tavallaan niin helposti, että se ei nyt tarvitsekaan lomaa", Engelke kuvailee.

"Se palautui heti startin jälkeen, ja on tuntunut loistavalta myös kotona. Pohdittiin, että se saisi vetää henkeä, ja keskittyä astutuksiin kevään ajan, mutta nyt voidaan ehkä ajaa parikin starttia vielä ennen astutuskautta. Riippuen tietysti, miltä ori näyttää Prix de Francessa. Herra Björn Goop ajoi niin tarkasti Ameriquessa, ettei hevosta tosiaankaan kulutettu liikaa. Aiemmin hänen ajosuorituksissaan oli hätäisyyttä - aivan kuin hänellä olisi ollut kiire lentokentälle. Amerique oli kuitenkin täydellinen esitys häneltä. Hevonen on niin pätkänopea, että sen ratkaisukykyyn voi luottaa. Aika poikkeuksellinen tapaus tuo Face Time itsekin kyllä on, ei siltä kannata ottaa pois kunniaa voitosta, vaikka Goop onnistui niin hyvin. Poikkeuksellinen yksilö vaaditaan, että se vielä 2700 metrin kisan lopussa saa 02-vauhdin päälle, kun matkalla on menty 11-12-vauhtia."

"Se 'shakinpelaaja' tuntuu nyt jääneen Goopille päälle, sillä viime lauantain isossa kolmevuotislähdössä hän vei Eric Raffínia suosikki Helgafellin rattailla ja muita aika lailla 6-0 ohjastaessaan Heartbreaker Onen yllätysvoittoon."

Voit katsoa lauantain Prix Paul Vielin tästä videolta. Björn Goop ajaa keulassa, ja kannattaa seurata väliaikoja ja vauhteja.

Prix de France ajetaan 2100 metrillä ryhmäajolla Vincennesin isolla radalla.Talvimeeting Vincennesissä päättyy helmikuun loppuun. Vincennesin talvimeetingin suurista kisoista jäljellä ovat mm. vielä 4150 metrin kisa Prix de Paris samoin 157500 euron ykkösestä, sekä meetingin päätöspäivän lauantain 29.2. Prix de Selection 4-6-vuotiaille 90000 euron ykköspalkinnolla. Jälkimmäisessä nelivuotiaat saavat 25 metriä tasoitusta ja kisa ajetaan 2200 metrin perusmatkalta.

"Prix de Selection voi olla vielä Face Time Bourbonin ohjelmassa, mutta aika näyttää."

Ravit sunnuntaina Vincennesissä alkavat kello 14 Suomen aikaa.

Keskiviikko on suomalaispäivä Vincennesissä tällä viikolla. "Orpovarsa Taisto" eli Jonna Irrin ja Taneli Säteen kasvattama ja omistama Majestic Man jatkaa talvimeetingiään Prix de Juvignyssä 2850 metrillä 19800 euron ykkösestä. Viimeinen poisotto on tänään maanantaina, mutta kaikki mukana listalla olevat 16 valjakkoa ovat pääsemässä mukaan. Jean-Michel Bazirén valmentama suomalaistamma Noble Dolly on mukana Prix de l'Ille et Vilainen listalla, mutta mukaanpääsy varmistuu siis myöhemmin maanantaina. Noble Dolly on Saksassa syntynyt Ready Cashin tytär, jonka omistaa ja on kasvattanut IMT Talli Oy Suomesta.

Keskiviikon Vincennesin ravit alkavat kello 14.55 Suomen aikaa ja Majestic Man juoksee heti ensimmäisessä lähdössä valmentajansa Björn Goopin ohjastamana. Noble Dollyn mahdollinen lähtö kuusi ajetaan kello 17.50.