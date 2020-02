Nettihuutokauppalöydöt Tanskasta Perttuselle ja Korvenheimolle

Jonna Falk

Ilkka Tyynelä satsaa hevosiin ja aloittelee myös ohjastamista vuosikausien tauon jälkeen. Tässä ajokkina Le Blixten.

Tanskan raviliigavarsat myytiin 2-vuotisen liigakauden päätteeksi huutokaupalla kuten meilläkin. Myyntiin tuli vuodenvaihteen jälkeen myös päärata Charlottenlundin Dream Girl.

”Sain siitä vinkin Nummenmaan Mitjalta ja läksin huutamaan sitä ensin puolileikilläni. Kuvittelin, että hintalappu nousee ihan liian kovaksi”, Ilkka Tyynelä taustoittaa.

Ilmeisesti moni ei kyseistä nettihuutokauppaa löytänyt, koska kuusi 22 startistaan voittaneen ja 86 000 euroa tienanneen Tammaderbyn voittajan hinta jäi 14 300 euroon.

”Ennätykset on 12,6 ja 13,5, ja sukukin on hyvä: isä From Above ja emä Parks Winnerin (Credit Winner) vuotta vanhempi sisko meni viime kesänä 11,4”, Tyynelä kuvailee.

”Nyt on kyllä ollut kiinnostusta muualtakin, mutta toistaiseksi tamma ei ole kaupan.”

Dream Girl kilpaili viimeksi marraskuun puolivälissä ja tuli Suomeen hyvässä kunnossa.

”Kävin viime viikolla ajamassa sillä ekan kerran itse vetoja, ja todella hyvältä se tuntuu. Pikkuinen tamma, mutta kasvaa aisoissa. Loppukuusta ehkä aloitetaan”, Tyynelä suunnittelee.

”Tämänrahaiselle tammalle ei ole kyllä ihan helppoa löytää startteja. Voi olla, että aloitetaan Vermon paikallisraveista ja ajan itse.”

Ilkka Tyynelä ei ole tosiaan mikään ”kirjoituspöytäomistaja” vaan hevosmiesperheestä ja nyttemmin uudelleen aktivoitunut hevosharrastaja.

”Välillä oli tauko, mutta nyt on taas viisi hevosta: Dream Girl, Caroline K, lupaavasti 2-vuotiaana aloittanut nyt 3-vuotias MAS Evelyn, I.P. Hehku (4) ja osuus Don Corleone Trotista. Käyn kerran, kaksi viikossa ajamassa Perttusella hevosia, ja tavoitteena on tulla mahdollisimman hyväksi amatööriohjastajaksi.”

”Ensimmäisen kerran ajoin kilpaa jo 14-vuotiaana jääraveissa Hiltalla. Kotipihasta Muhokselta lähdettiin seitsemän kertaa kuninkuuskilpaan, mm. kolmesti Kuviolla”, legendaarisen Lauri Tyynelän poika muistelee.

Ilkka Tyynelä

Dream Girl on jo kotiutunut hyvin Tapio Perttusen talliin Orimattilaan.

Samasta nettihuutokaupasta ja samalla kyydillä Suomeen tuli myös toinen 5-vuotias ruuna Fusion Scoop. Sen ostivat yhdessä Timo Korvenheimo ja Kauko Sokkanen, jolla on Korvenheimolla ennestään kolme hevosta.

”Fusion Scoop meni jo 3-vuotiaana täyden matkan 13,7, mutta viime vuonna käytännössä pelkkää laukkaa. Siksi sen sai ostaa nyt sopivasti 65 000 Tanskan kruunulla (noin 8700 euroa)”, Korvenheimo kertoo.

”Hevonen tuntuu valtavan hyvältä. Se tuli täydessä kilpailukunnossa, eikä mene välttämättä hirveän kauan, kun sillä aloitetaan.”

Anu Leppänen

Timo Korvenheimon kausi on lähtenyt mainiosti käyntiin. Hän odottaa Fusion Scoopista uutta menestyshevosta.