Viikon vieras: ”Raveista pitää tehdä helpommin lähestyttävää”

Jokimaan arkisto / Sonja Nurmi

"Näin isoja päätöksiä ei tule monta kertaa elämässä kohdalle, mutta vielä muutaman yön nukuttuanikin fiilis on edelleen hyvä", Tomi Himanka vakuuttaa.

”350 ravitapahtumaa, 10 Suur-Hollolaa ja vielä Kuninkuusravit päälle on sellainen urakka, että tarvitsee uusia haasteita. Sen olin päättänyt jo kauan sitten, että raviradan toimarin tehtävästä en eläkkeelle jää”, Tomi Himanka aloittaa.

”Olen sen tyylinen ihminen, että sen mitä teen, teen sata lasissa. Mutta kun on kymmenen vuotta noussut samoja Jokimaan portaita, ei enää näe kaikkia uusia mahdollisuuksia ja juttuja, mitä radalla voisi tehdä. Joku toinen näkee ne uusin silmin, ja se on radankin kannalta hyvä asia.”

Samanlaisia orastavia tuntemuksia hänellä oli jo viitisen vuotta sitten, kun hän jäi tehtävästään puoleksi vuodeksi opintovapaalle.

”Sitten tuli Kuninkuusravit kalenteriin, ja se oli luontainen maali ja hieno mahdollisuus. Se oli yksi hienoimpia juttuja, mitä olen päässyt tekemään, mutta sen jälkeen oli tyhjä olo. Kaikki oli puristettu miehestä irti.”

IITA-MARIA AHTIAINEN

"Kuninkuusravit oli yksi hienoimpia juttuja, mitä olen päässyt tekemään", Tomi Himanka kertoo. Lasse Kotiranta hahmotteli seremoniapaikan laajennusta.

Juuri oikeaan aikaan Suomen Hippoksessa vapautui markkinointi- ja kehityspäällikön paikka. Ja kun asiaa makustelee, se oli kuin tehty Himangalle.

”Kuninkuusravit tulee varmasti kuulumaan jollain lailla mun tulevalle tontille, ja on iso apu, että niistä on tuoreet kokemukset”, hän uskoo.

”Ja sekin totta kai auttaa, että on hyvä kontaktipinta rataverkostoon ja hyvät suhteet kentälle. Jännä nähdä, miten kollegat keskiviikon toimitusjohtajapalaverissa Vermossa ottavat nyt vastaan – joko koetaan, että minusta on tullut Hippoksen mies?”

Hippoksen ovet ovat käyneet viime aikoina tiuhaan. Tomi Himanka ei kuitenkaan pelkää, että syy olisi talon ilmapiirissä.

"En tietenkään tiedä, miksi kukakin on Hippoksesta lähtenyt. Itse katson eteenpäin ja haluan nähdä, millainen talo se on."

”Vanha työ hoidetaan kuitenkin ensin kunnialla loppuun. Se, aloitanko Hippoksessa huhti- vai toukokuussa, riippuu siitä, miten nopeasti Jokimaalle löytyy uusi mies tilalle. Hakuprosessi käynnistetään välittömästi.”

”Hakemuksia tulee varmasti paljon, ja valinta päästään tekemään monista hyvistä hakijoista. Jokimaa on yksi suurista radoista, ja sen tilanne on monella lailla hyvä: kiinteistöt ja puitteet kunnossa, menestyviä treenareita, paljon kilpailupäiviä… Jokimaassa on imua”, Himanka summaa.

Ikuisuuskysymys on, pitäisikö toimitusjohtaja valita alan sisältä vai ulkopuolelta.

”Molemmissa on puolensa. Henkilökohtaisesti näen, että raviala pitää tuntea, mutta toisaalta asioita pitää osata katsoa avoimin silmin, ilman minkäänlaisia lappuja”, Tomi Himanka linjaa.

Suomen Hippos / Suvi Hakkarainen

Jokimaan puheenjohtajan Pekka Kairtamo ja toiminnusjohtaja Tomi Himanka "eroavat ystävinä". "Jokimaalla ymmärrettiin ratkaisuni hyvin", Tomi Himanka kiittää.

Ennen hakemuksen jättämistä Himanka selvitteli, mitä kaikkea markkinointi- ja kehityspäällikön tehtävä pitää sisällään.

”Otsikkonahan se on hirveän laaja. Nyt sitä on kuitenkin rajattu niin, että päätehtäviä on kaksi: ihmisten saaminen ravitapahtumiin ja uusien ihmisten tuominen lajin pariin”, hän linjaa.

”Moni tietysti ajattelee, että kun Hippoksessa on taas markkinointipäällikkö, raveja aletaan markkinointia joka tuutissa. Mutta ei se tietenkään niin mene, resurssit ovat kuitenkin erittäin rajalliset. Tarvitaan hyviä ideoita, miten niillä saadaan mahdollisimman paljon aikaiseksi.”

”Ravien markkinointi on ollut pitkään ratojen vastuulla, kun Veikkaus markkinoi peliä, ja ratojen resurssit vasta pienet ovatkin. Ne markkinoivat tapahtumiaan, ja lajin markkinoinnin yleisellä tasolla pitää olla Hippoksen vastuulla”, Himanka näkee.

”Jo Kuninkuusraveissa meillä oli punaisena lankana, että raveista pitää tehdä helpommin lähestyttävää. Kynnystä tulla raveihin pitää madaltaa, ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea.”

Tomi Himangalle itselleen tietynlainen kynnys markkinointi- ja kehityspäällikön tehtävän hakemiseen oli, että hän asuu Hollolassa ja Hippos on Espoossa. Työmatka pitenee tuntuvasti.

”Ollaan asuttu Hollolassa pitkään, ja lasten koulut ja harrastukset on sellaisessa vaiheessa, että muutto ei tule kysymykseen”, Himanka sanoo.

”Mutta junat onneksi kulkee. 6.49 Lahdesta lähtevällä Inter Cityllä on Leppävaarassa 7.45, enkä ole ainoa, joka käy Lahdesta käsin Hippoksessa tai Hevosurheilussa töissä.”

”Sillä lailla on hauska tilanne, että kun aloitin aikanaan Jokimaalla, asuin Helsingissä. Nyt on toisin päin”, Himanka naurahtaa.

Kaijaleena Runsten

Forssan Elina Hirvonen, Lahden Tomi Himanka, Hippokselle tilauksesta työskennellyt Johanna Catani ja Seinäjoen Jyri Saranpää tekivät yhdessä töitä vastuullisuuden lisäämiseksi ja mittaamiseksi Kuninkuusraveissa. Tomi Himangan osalta yhteistyö seuraavien kuninkuusravijärjestäjien kanssa jatkuu keväällä Hippoksesta käsin.

Ravit on ollut Tomi Himangalle työ nyt 12 vuotta. Vieläkö se jaksaa kiinnostaa myös harrastuksena?

”Kyllä. Se täytyy tosin myöntää, että raveissa paikan päällä käyminen on vähentynyt niin kuin monella muullakin, mutta TotoTV on jollain ruudulla joka päivä auki”, hän vastaa.

”Ja Ilmajoella Ala-Nikkolan Tommilla hirnuu Eräsmies (Boker). Siinä on kimpassa sukulaismiehiä ja muuta hyvää kaveriporukkaa, jolla käydään aina Kuninkuusraveissa.”

Eräsmies starttasi 4-vuotiskaudella kerran ja kääntyi nyt 5-vuotiaaksi.

”Se on mun ensimmäinen suomenhevonen. Se on sillä lailla erilaista kuin lämminverisen omistaminen, että 4-vuotiaan lämpöisen kanssa alkaa jo miettiä, että jokos tämä oli kohta tässä. 5-vuotiaalla suomenhevosella taas tuntuu, että kaikki on vasta alussa.”