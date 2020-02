Atupem is back - Oulussa viikon päästä lauantaina!

Kuva: Elina Paavola

Tämä joukkue palaa tositoimiin Oulussa reilun viikon kuluttua 75-raveissa: Santtu Raitala, Atupem ja Antero Tupamäki?

Viime vuoden Seinäjoki Racen ja monen muun suurkisan ykkönen sekä Suomen edustaja Åby Stora Prisissä, Atupem, on talvitreeninsä treenannut. Antero Tupamäen kultakimpale alkaa Äimärautiolta rakentaa huippuvirettä kohti kevään ja alkukesän pohjoismaisia suurkilpailuja.

"Tämähän on itse asiassa ollut pitempi tauko, kuin mitä olemme tähän saakka pitäneet, neljä kuukautta", Tupamäki huomauttaa.

"Kaikki on kyllä mennyt ihan suunnitelman mukaisesti, ei mitään ongelmia. Hevonen on jo seitsemän, mutta tietysti haaveillaan, että se olisi voinut vielä kehittyä hieman. Ja onhan meillä ainakin siinä mielessä uusia vaihteita mahdollisuus kokeilla, että oikeastaan mitään varustekikkailuja ei olla vielä tehty. Kengät ovat pysyneet jalassa ja muitakin varustemuutoksia on vielä tekemättä. Hevonen itse kuitenkin näyttää, mihin kilpailuihin päästään ja millainen kaudesta tulee."

Millaisessa valmiudessa ori on Oulun startissa?

"Kovaa ajoa ei ole paljon, mutta toisaalta aina se on yllättänyt minut positiivisesti, kun tauolta on tultu. Kävimme kerran radalla, mutta se meni sellaisiksi kevyiksi vedoiksi, kun pinta oli niin kova. Sellainen tunne tietysti on, että radoille kehtaa tulla, kun ollaan ilmoittamassa, mutta tähtäin on tottakai kauempana. Viime vuonna aloitettiin parilla iltaravistartilla. Se että tänä vuonna mentiin 75:een oli enemmän sattumien summa. Oli tarkoitus nytkin aloittaa iltaraveista, mutta aikataulut eivät osuneet yksiin. Katsoin, ettei siellä Oulussa ole Kavioliigaa, niin ehkä kaikkein kovimmat etelän hirmut eivät tule paikalle?"