Mestaripesäpalloilija Puhtimäki pahassa hevoskuljetusonnettomuudessa

Anu Leppänen

Huippupesäpalloilija Juha Puhtimäki koki tosikovia palatessaan Vermon raveista Joensuuhun keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Superlukkari Puhtimäki oli palaamassa kello kolmen aikaan kotiin Joensuuhun kahden hevosen kanssa Vermon raveista, joissa hänen valmentamansa Johnny Flame ei sijoittunut. Keli oli liukas sekä tuulinen, ja ajoneuvoyhdistelmä päätyi kyljelleen ulos tieltä Liperin lähellä. Puhtimäki oli yksin liikkeellä. Hänelle ei käynyt kuinkaan, mutta toinen hevosista trailerissa oli kohtalokkaasti epäonninen.

"Traileri lähti luisuun, enkä saanut enää korjattua liikettä", Juha Puhtimäki kertoo.

"Yhdistelmä oli ensin tien ulkopuolellakin pystyssä, mutta koppi osui johonkin ja keikahti. Ensin yhdistelmään näki vain ikkunasta, ja alkuun hevosilla ei näyttänyt olevan suurempaa hätää. Toinen hevosista kuitenkin kai meni jotenkin paniikkiin, ja ennen kuin olimme saaneet kopin oikein päin, se rikkoi itseään niin pahoin, että jouduttiin lopettamaan. Johnny Flamella kävi päälisin puolin katsoen onnekkaammin. Se pysyi rauhallisena ja selvisi kolhuilla, mutta eläinlääkäri saa tutkia vielä tarkemmin, että kaikki on kunnossa."

Sky Dreamer oli aloitteleva viisivuotias ruuna, joka oli matkalla kotiinsa Liperiin.

"Aika karut filikset tässä on. Olisi hyvä päästä tallille illaksi touhuamaan, se olisi varmaankin parasta terapiaa."

Juha Puhtimäki on ollut viime kaudet Suomen ykköspesäpalloilja mestarijoukkue Joensuun Mailassa. Pohjalaislähtöinen Puhtimäki lienee suurin menestystekijä JoMa:n nousussa kultakantaan. Urheilemisen ohella Puhtimäki on harrastanut viime vuosina raviurheilua menestyksekkäästi. Toinen kyydissä ollut hevonen, Puhtimäen oma Johnny Flame, on voittanut hänen valmennuksessaan ja muutamia kertoja ohjastuksessaankin paljon ravilähtöjä.

"Täällä Joensuussa viihdytään hyvin. Tämä on urheilukaupunki isolla U:lla. Ainakin seuraava kausi ollaan täällä. Aika näyttää sitten jatkon."