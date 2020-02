Kari Lähdekorpi saneeraa hevosenomistamistaan: aikarajana toukokuun loppu

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kari Lähdekorpi on ollut hevosurallaan todella menestyksekäs, mutta hän kertoo silti karsivansa kovalla kädellä hevosiaan toukokuun lopussa: "Rima nousee."

Lähdekorpi kertoo twitterissä tulleensa osin poikansa Pekka Lähdekorven painostamanakin siihen tulokseen, että kilpahevosia on liikaa. Tweetissään hän kertoo antavansa 20 hevosen "armeijalleen" aikaa toukokuun loppuun asti. Sen jälkeen hevosenostajien kannattaa kuulemma olla hereillä. Tähtihevosistaan Pastore Bobista, Sobel Conwaysta ja Quantum Rocista, 4, Lähdekorpi ei ole luopumassa.

Pääset tästä Quantum Rocin tietoihin.

"Kun tätä on harrastanut pitkään, rima nousee, ja sen pitääkin nousta", Lähdekorpi kertoo puhelimessa lomamatkaltaan.

"Noiden kolmen huipun ja 20:n muun lisäksi on muutama varsa, ja niistä en ole luopumassa. Muutama muukin heppa on kimppaomistuksessa, esimerkiksi Celsius Evo, ja niistä luovutaan tietysti yhteisymmärryksessä kavereiden kanssa, jos luovutaan. Kuitenkin projekti on ihan täydessä käynnissä. Uskoisin, että suurin osa ellei kaikki noista, joita asia koskee, ehtivät kilpailla tuohon takarajaan toukokuun loppuun asti ja antaa näyttöjä. Ne, joita minulla ei ole motivaatiota pitää siinä vaiheessa, saavat lähteä. Välillä on viisaampaa luopua kuin jatkaa yrittämistä. Sen tietää jokainen, jolla on ollut hevosia pitempään."

Twitter

Näin Kari Lähdekorpi tweettasi keskiviikkona.