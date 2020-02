Hannu Korpi jatkaa Ruotsissa ainakin vuoden - uudessa paikassa Julmyrassa

Hannu Korpi niittää ravikruunuja naapurimassa jo toista talvea. Tämän talven kolmen kuukauden reissu on venymässä vuodella, ja uusi osoite on monen muunkin suomalaisvalmentajan tavoin Julmyran valmennuskeskus Uppsalan seudulla.

Miika Lähdeniemi

Lippu korkealle Julmyrassakin, Hannu Korpi! Palomies otti nyt vuoden virkavapaan entisen päälle ja satsaa tosissaan Ruotsin valloitukseen.

Hannu Korpi osaa tehdä repäiseviä vetoja kaviouran ulkopuolellakin. Pirkkalalainen palomies jatkoi virkavapaataan paloesimiehen hommista vuodella ja siirtyy valmentamaan hevosiaan Julmyran valmennuskeskukseen kuun vaihteesta. Menestyksekkäät talvet Ruotsissa ovat nostaneet voitontahdon sellaiselle tasolle, että ainakin toistaiseksi mies satsaa täysillä hevos-, ei palomiehen, hommiin - ja Pohjanlahden "väärällä puolella".

Lisäksi talli vaihtuu Stall Sisun Söderby Gårdista 80 kilometriä luoteeseen Julmyran Horse Centeriin, jossa suomalaistaustaisista valmentajista vaikuttavat jo Reijo Liljendahl, Katja Melkko ja Pia Huusari.

"Varman tuuria, mutta kun hevoset ovat menneet näin kivasti, niin tuli sellainen nyt tai ei koskaan -fiilis", Hannu Korpi.

"Työnantajalta sain virka- vai mitä vuorotteluvapaata se nykyään on. Julmyrassa on hyvät paikat treenata ja vähän isompi talli. Mulla on nyt kahdeksan hevosta treenissä, ja siellä on 12 karsinaa ja talo. Saunankin meinaan rakentaa siihen. Ruotsin sääntöjen mukaan amatöörilisenssillä saa olla viisi vierasta hevosta treenissä. Nykyisissä kahdeksassa olen kaikissa mukana, ja varmaan se lisenssiasiakin edistyisi, jos sellainen tulisi ajankohtaiseksi. Toivotaan, että hyvä meno houkuttaisi jokusen uuden hevosenkin valmennukseen, nyt kun tilaa on tulossa."

Hannu Korpi keräsi pelkästään Ruotsin kaviourilta viime vuonna lähes 600000 kruunua palkintorahoja hevosilla, ja alkuvuosi on tuonut jo lähes puolet tuosta summasta. Suomen startit mukaanlukien 2019 tuotti Korven valmennettaville melkein 160000 euroa ja 33 ykköstä sekä yhteensä 88 totosijaa 215 startissa.

"Päivi Kontiolle iso kiitos, hän on auttanut asioita eteenpäin. Toivotaan että hevoset säilyvät terveenä ja saadaan lisää onnistumisia. Tähän on tähdätty. Koitan jatkaa samaa työtä, kuin tähänkin asti. Muuttaa mahdollisimman vähän, vaikka paikat muuttuvatkin. Hoitaa ja treenata hevosia vain fiksusti ja huolellisesti."

Korvella on startissa loppuviikolla kolme ravuria, ja homma huipentuu tallin lippulaivan Grainfield Aidenin Solvallan pronssidivisoonan finaaliin, jossa ajetaan 220000 kruunun ykköspalkinnosta.