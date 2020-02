Who's Who ei saanut Ameriquea vaan pääntaudin

Pasi Aikion valmentama Menhammarin ja jättikimppa Travkompanietin ylpeys Who's Who ei saanut Ranskan reissulta menestystä vaan pääntaudin. Ori on karanteenissa, kunnes se todetaan "puhtaaaksi" tartunnan aiheuttavasta bakteerista.

Jeannie Karlsson/Sulkysport

Ruotsissa syntynyt mutta pohjoissuomalaiset juuret omaava Pasi Aikio ja silmäteränsä Ruotsin derbyvoittaja 2018 Who's Who.

Who's Who tuli kuumeeseen saavuttuaan takaisin Ruotsiin. Se tavoitteli reissullaan paikkaa himoitussa Prix d'Ameriquessa, mutta ei onnistunut starteissaan Vincennesissä. Tutkimuksissa ilmeni, että kyseessä on vaarallinen ja tarttuva pääntauti, jota nykyään ilmenee harvakseltaan ainakin pohjosmaisissa hevosissa. Ilmatiet tulehtuvat ja voivat turvota. Pahimmillaan tauti on hevoselle kivulias ja vaarallinen sekä melko tarttuva. Who's Who on selvínnyt tartunnasta kaikeksi onneksi vähäisemmin oirein raporttien mukaan, kuten vanhemmilla hevosilla usein. Tauti onkin yleisempi nuorilla hevosilla.

Ensimmäiseksi tapauksesta kertoi omistavan Travkompanietin kotisivut. Ori siirrettiin heti tapauksen ilmettyä eristykseen karanteenitalliin, ja se saa olla siellä siihen asti, että koetulokset näyttävät puhdasta, täysin Ruotsin maataloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Taudin itämisaika on kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

"Hevonen on ollut iloinen ja syönyt ja juonut normaalisti", kertoo Travkompanietin kotisivu.

