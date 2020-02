Päivän ravit: Seinäjoelle tai Ruotsin potin metsästykseen

Perjantai on hieman kuin tyyntä myrskyn edellä raviurheilun saralla. Viikonloppuna pidetään taas hyvää vauhtia monella rintamalla. Viikonlopun alottajaisissa päähuomio on Seinäjoen ja Ruotsin raveissa, missä on sekä iltapäivällä että illalla huimasti suomalaismielenkiintoa.

Antti Savolainen

Mika Forss on mahdottoman nopea mies perjantaina, kun hän ajaa iltapäivällä Solvallan raveissa ja illalla Umåkerin T64-jackpotraveissa yli 600 kilometria pohjoisempana.

Lauantaina sitten "räjähtää": Vermossa Kavioliigassa ottavat jälleen kerran yhteen talven kova taistelupari T.Rex ja Shadow Of Brisbane. Lähtöasetelmat ovat nyt siten, että muillakin on saumaa, mutta T.Rex on sittenkin taas vahvoilla. Kylmöverisissä mielenkiintoa keräävät mm. Polara ja Ellin Sisu. Pelillisen mielenkiiinnon sinetöi 75000 euron lisäpotti täysosumille 75:ssä.

Ruotsissakin on 75-jackpot ja -finaalit Solvallassa, ja Katja Melkon tallin Elian Web on mahtavasti kultadivisioonan suursuosikki. Sunnuntaina taas Stall Nikkasen ja MP Silva Oy:n Short In Cash yrittää valloittaa Vincennesin kolmatta kertaa tässä talvimeetingissä.

Perjantaina viikonlopunviettoa aloitellaan Seinäjoen ravien merkeissä. Seiskalähdössä on kaksaribonusta ja voitosta kamppailevat ainakin Nemea Facade/Santtu Raitala ja Feeling Dream rattaillaan ravien ikihonka Markku Hietanen.

Solvallassa otetaan varaslähtö illalla 13.20 alkaen. T65-peli alkaa lähdöstä kaksi kello 13.45. Suomalaisia on "pilvin pimein" Nina Pettersson-Perklénin hevosista Mika Forssin ajokkeihin ja valmennettaviin sekä moniin, moniin muihin. Illan T64-pelissä Umåkerissa Uumajassa on puolestaan jackpot: 111371 euroa eilen illalla jakamatta jäänyttä rahaa bonuksena täysosumille. Uumaja on Ruotsin ravien "suomalaisseutua", ja meille tutut naamat sielläkin ovat monet. Ja ehtiipä Forss Solvallasta Uumajaankin ajamaan kilpaa.

Umåkerin T64-ravit alkavat kello 19.20 Suomen aikaa. Pääpeli menee kiinni 20.30, ja raveja voi seurata TotoTV:ltä, kuten Solvallaakin sekä perjantaina että lauantaina ja muissakin raveissa.