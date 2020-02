Katja Melkon talli laajentaa Ruotsissa rajusti - Elian Web iskussa kultafinaaliin

Katja Melkko on ehkä kirkkain esimerkki suomalaisten hevosihmisten noususta Ruotsin dynaamisella ravimarkkinalla. Melkon talli laajentaa ensi kuunvaihteessa uuden 28 karsinan talliyksikön verran Julmyrassa. Viikko on ollut huikean menestyksekäs, ja paras on vasta tulossa: Elian Web kultadivisioonan finaalissa lauantaina.

Miika Lähdeniemi

Katja Melkon ja miehensä Janne Sorosen valmennustoiminta on huimassa nosteessa. Talli laajentaa Ruotsin toimipisteessään Julmyrassa 28 uudella karsinalla ensi kuunvaihteessa.

Melkko sai vasta vuodenvaihteesta Ruotsin a-valmentajalisenssin. Alkuvuosi on tuonut talliin jo huikeasti menestystä: kuusi voittoa 21 startista eli voittoprosentti on 29. Tiliä hevosille on tullut vajaat puoli miljoonaa kruunua. Kuluva viikko on mennyt vielä paremmin: kuusi starttia - kolme voittoa. Tulossa on vielä lauantain 75-finaalistartit, joissa varsinkin Elian Webillä on iso sauma kunnon pottiin. Se on kultadivisioonan finaalin iso suosikki, ja ykköspalkinto on 300000 kruunua. Chris Crystal starttaa puolestaan Diamantstoetin finaalissa, jossa on 220000 kruunua ykkösrahana.

Ei ihme, että valmennustalli kaipaa lisätilaa, ja sitä on tulossa. Melkon talli vuokraa maaliskuun alusta Julmyran uusimman lokakuussa valmistuneen 28 karsinan tallin ja siihen liittyvän asuintalon entisten tilojen lisäksi. Lumijoella Suomessahan Melkolla ja miehellään Janne Sorosella on vielä 17 hevosta valmennuksessa. Nousu on tuoreelle lisenssivalmentajalle huimaa: Melkko nousee kerralla noin 50 valmennettavansa kera Ruotsin isojen toimijoiden joukkoon, kun uusi talli aukeaa.

"Hienosti on mennyt, ja täytyy nyt yrittää, kun on auennut tilaisuuksia", Katja Melkko iloitsee.

"Tärkeintä tässä menossa on hyvät yhteistyökumppanit, hevosenomistajat ja henkilökunta, jotka panostavat asiaan. Ei tässä auta muuta kuin toivoa, että hevoset säilyvät terveinä, jotta työtä voidaan jatkaa keskeytyksettä."

Onko lauantailta tulossa talliin lisämenestystä?

"Tosi mainiolla tyylllä 'Eetu' kyllä viimeisteli torstaina, ja hyvillä mielin lähdetään. Kaikki on mennyt ihan suunnitelman mukaan, ja menestystä ilman muuta toivotaan. Kyllä se on viikon tärkein kisa meille. Mutta ei olla pettyneitä, vaikka sitä ei saataisi. On tässä hevoshommassa opittu, että kaikenlaista voi sattua. Parhaamme teemme. Hyvältä saumalta tuo vaikuttaa. Elian Web voisi tähdätä kevään isoihin kisoihin taas, jos kaikki menee hyvin. Se on parantanut koko ajan, kun se on päässyt starttaamaan säännöllisesti, ja kevät tuntuu mielenkiintoiselta. Pääpaino on Ruotsissa kilpailemisella, kun täällä nyt ollaan, mutta onhan Suomessakin hyviä kilpailuja. Aika näyttää."

"Chris Crystal on myös hyvässä lyonnissä ja sillä haetaan nättiä juoksua kärjen tuntumassa. Kaikki on mahdollista, kun mukana ollaan, mutta voittaminen yllättäisi kyllä ainakin minut. Toivottavasti saadaan hyvin rahaa siitäkin."