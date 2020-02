Päivän ravit: T.Rex, Polara, Ellin Sisu ja Elian Web

Mikä upea kattaus on tarjolla ravien ystäville tänä lauantaina! Huippuhevosia molemmilla puolella Pohjanlahtea ja peleissäkin jackpot kummassakin päässä.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Polara ja Vermo sopivat hyvin yhteen. Lauantaina Antti Tupamäki ei pääse paistattelemaan missään helteessä, mutta radan pinta muistuttaa kesärataa kuitenkin.

Kotimaassa mennään Vermon T75-jackpotravien merkeissä. Kylmäverisissä on jännää, kun sekä Polara että Ellin Sisu jatkavat hieman tökkien alkanutta kauttaan. Lämminveristen Kavioliigassa mm. T.Rex ja Shadow Of Brisbane ovat kohdanneet talven aikana monta kertaa, ja iskevät yhteen taas. 75-pelissä on 75000 euron jackpot täysosumille.

Vermon ravit alkavat kello 14 ja 75-peli menee kiinni 15.30. Raveja voi seurata TotoTV:ltä tai kanavapaikan 26 Maaseudun Tulevaisuuden ja Hevosurheilun ravikanavalta.

Ruotsin puolella siis kultadivisioonan finaalin suursuosikki on suomalaisyleisölle hyvin tuttu Elian Web Katja Melkon tallista. Ruuna masensi viimeksi peräti Propulsionin ja uusi keulajuoksu kohti voittoa häämöttää. Suomalaisväriä finaalikierrokselle luovat lisäksi mm. Pascha Tilly Jari Kinnusen tallista ja Religious Nina Pettersson-Perkléniltä. Ruotsin potissa täysosumille on 1,6 miljoonaa euroa jakamatonta bonusrahaa eli jopa neljän miljoonan euron arvoinen osuma on mahdollisuuksien rajoissa.

Solvallan ravit alkavat kello 15.30. T75-kierros sulkeutuu kello 17.20, kuten tavallista.