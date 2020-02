T75-karonkka: Polaran paluu ja Elian Web tuovat jo kevättä rintaan

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Tässä ulkoa ykköseksi kirivä T.Rex (arkistokuva) rattaillaan Iikka Nurmonen on talven valtias. Lauantaina Vermossa uusi Kavioliiga-voitto tuli Tapio Mäki-Tulokkaan suojatille keulajuoksulla.

Polara oli tosi sitkeä keulat napanneen Ellin Sisun rinnalta. Viime vuosi oli Antti Tupamäen valmennettavalle tavalla tai toisella välivuosi, mutta tänä keväänä voi nähdyn perusteella odottaa taas räväkämpää menoa.

Viime viikon superlauantaista tuttu kaava, kuusi melko lailla suosikkivoittajaa ja viimeiseen jättiyllätys, toistui. Vermo pysyi valokeilassa vielä tunteja ravien päätyttyäkin, sillä 10. toukokuuta ajetaavaan Finlandia-ajoon kutsuttiin jo ensimmäinen hevonen. Ruotsin T75-finaalikierroksella häikäissyt Elian Web sai kutsun lauantai-illan pimetessä.

Näin tuli Etelä-Suomen "talven" hämäryydessä jo kevät mieleen: Finlandia-ajo, Elitkampen, Elitloppet - kevät, oi kevät!

Toto75-1

Ellin Sisu suhahti keulaan Ari Moilasen luotsaamana, ja haastaja tuntui olevan vahvoilla tämän jälkeen. Antti Tupamäki tunsi käsissään kuitenkin voimakkaan Polaran ja käänsi jo ensimmäisellä kierroksella ruunan toiselle ilman vetoapua. Nyt nähtiin väläys "vanhaa Polaraa", kun se runnoi tosi rehdisti Vermon pitkällä loppusuoralla ykköseksi Ellin Sisun ja nappijuoksun saaneen Caijuksen puristuksessa.

"Viime vuonna oli nuhjuista vähän koko ajan", Tupamäki pohti.

"Nyt nahkeus tuntuu jääneen taakse."

Toto75-2

Like It Or Not johti keskipitkällä matkalla pitkään, mutta kirikierroksella vain yksi valjakko näytti liikkuvan radalla. Qvidja's First oli keskiviikkona vielä hieman tasapaksu, mutta lauantai näytti erilaisen esityksen: Pekka Korven ori lensi kauas vastustajien ulottumattomille. An-Valpuri ja Don Defender olivat suuryllättäjiä, mutta kirivät loppusuoran halukkaasti jatkoa ajatellen toiveita herättäen.

Toto75-3

Jos oli edellisessä kohteessa ylivoimainen voittaja, oli sitä kolmoskohteessakin Prada Nights. Olli Koivusen ajokki oli selvästi nopeampi, kuin muut jo alkumetreillä, eikä keulasta syntynyt keskustelua. Lopussa nuori Koivunen löi taas vaihteen silmään, ja maisema vaihtui. Knows Everything jäi toiselle ilman vetoapua ja tsemppasi hyvin, mutta ei saanut lopussa otetta johtavan taakse alussa pujottaneesta Bastianista. Stella's Boylla jäi voimat varastoon kolmannessa sisällä.

Toto75-4

Huikean kovatasoinen kisa kahden kärkihevosen osalta, jossa Donato E. sai keulan, ja se ratkaisi. Se sai tehdä oman juoksun, ja todella vauhdikas kirikierros, kolmas puolikas 13,5 ja päätös-500 09,0-vauhtia, jättivät muut aseettomiksi. Ricocone jäi ilman vetoapua ja teki jäätävän esityksen myös kirittäessään keulahevosta maaliin asti. Mr Hot Shot oli selvä kolmonen, vaikka koukku edellä meneviin venyi lopussa.

Toto75-5

Leemark's Ghost kiihdytti keulaan, mutta se ei riittänyt aivan voittoon saakka. Tapio Perttunen otti hirmusukuisella Wutanilla alun rauhassa, kierrätti sitten valmennettavansa keulan rinnalle, ja siitä valjakko rutisti loppusuoran tiukassa taistossa parhaiten. Wutan on Muscle Hillin ja melkein 900000 taalaa tienanneen Hambletonian Oaksin voittajan Broadway Schoonerin poika. Crazemankin ehti johtavan takaa niukasti edelle keulahevosesta - erot kärkikolmikon välillä eivät olleet suuria.

Toto75-6

Kavioliiga oli voittajan osalta varsin epädramaattinen tapaus. T.Rex haki odotetusti keulan Edward Alelta, ja sen jälkeen suosikkia ei suuremmin testattu tällä kertaa. Hazelhen Hermes on tehnyt uskomattoman nousun avoimiin lähtöihin ja venyy aina vaan. Nyt se venyi reippaassa lopetuksessa kakkoseksi turvan kärki juuri edellä Shadow Of Brisbanea ja Hotshot Lucaa. Workout Wonder jäi kaikki voimat tallella sisäradalla kiinni.

Toto75-7

Ekin Toive ja Timo Heikkinen jysäyttivät paljon pelattujen hevosten kavalkadin päätteeksi kunnon pommin. Tämäkin näytti menevän suosikille, kun Larsman meni keulaan ja näytyti hallitsevan tilannetta. Ravi meni kuitenkin kankeaksi loppumetreillä, ja nappireissun johtavan takana saanut Ekin Toive karautti juuri ja juuri ajoissa edelle. Maalia lähestyi tasainen pakka, jossa Julminilla jäi varastoon voimia tulevia koitoksia varten.

Vermo 8.2.2020 oikea T75-rivi:

1 Polara

12 Qvidja's First

5 Prada Nights

3 Donato E.

2 Wutan

3 T.Rex

2 Ekin Toive

7 oikein -tuloksille 1959,71 euroa, 6 oikein: 8,62 e.