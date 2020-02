Uutisviikko minuutissa: Tervetuloa Finlandia-ajoon, Elian Web!

Ville Toivonen

Elian Web ja Katja Melkon talli paistattelivat uutisotsikoissa koko viikon.

Viime viikon kuumin uutispäivä oli torstai. Tässä kooste tärkeimmistä uutisaiheista meiltä ja muualta:

Maanantai 3.2.

Vincennesistä toi suomalaismenestystä Short In Cashin isoveli Shorthanded Jag. David Thomainin ajama kakkossija tuotti 9250 euroa.

Eskilstunassa Mika Forss ajoi Dagens Dubbel –voitot oman tallin Ronaldo Malibulla ja Quartam de Victorilla, Mattias Djuse puolestaan tuplan Einari Vidgren Oy:n Gorgeous Eaglella ja Radetzkylla.

Mattias Djuse juhli Eskilstunassa Vidgrénien hevosilla

Tiistai 4.2.

Arvon Herra vaihtoi tallia.

Ikäluokkalupaus Jouni Miettiselle – ”Tykkään kovasti hevosesta”

Teivossa One Break johti lähdöstä maaliin ja juoksi kauden kovimman kotimaassa juostun voittoajan 12,6. Aika-Valtti voitti jo viidennen kerran tänä vuonna ja nousi vuoden voitokkaimmaksi hevoseksi Suomessa. Le Miragella on yksi voitto vähemmän.

Gävlessä oli Jorma Kontion vuoro ajaa suomalaistupla, ajokkeina Katja Melkon Cyrius d’Ariane ja Grace Journey. Cyrius d’Arianen vakuuttava kuolemanpaikkavoitto povaa menestystä jatkoonkin!

Keskiviikko 5.2.

Hannu Korpi osti Guilty Pleasuren pikkuveljen Leewayn ja myi Gashaw Bokon.

Hannu Korvelle uusi hevonen Italiasta – ”Kuukauden sisällä starttiin”

Vincennesissä Majestic Man avasi Ranskan tototilinsä ollen kolmas ja tienaten 6160 euroa.

Katso video: ”Orpovarsa Taisto” hurjana – meinasi jo voittaa!

Vermon päälähdön ratkesivat loppukurviin: Elias Juonetar ja Sahara Sandstorm jatkoivat keulasta voittoon, kun Vuvuzela ja Zeus Kemp laukkasivat rinnalta.

Solvallassa Melkko-Kontion voittokulku jatkui Frozen Queenillä, jolle ykkössija oli jo viides peräkkäinen. Lisäksi Jomppe ajoi keulavoittoon Jani Oinosen Boulder Luken, Emilia Leo ykköseksi Hannu Korven Langen’s Airbornen ja Janne Korpi kolmoseksi Arctic Carlin. Viimeksi mainitulle jäi kosolti voimia tuleviakin startteja varten.

Kontiolle ja Frozen Queenille viides perättäinen voitto

Jägersron suomalaisvoiton ajoi Christian Fiore keulasta Laura Myllymaan Taiga Woodlandilla. Enemmän luotettu tallikaveri Zaira del Ronco ei ollut parhaimmillaan.

Torstai 6.2.

Mestaripesäpalloilija Puhtimäki pahassa hevoskuljetusonnettomuudessa

Hannu Korpi jatkaa Ruotsissa ainakin vuoden – uudessa paikassa Julmyrassa

Kari Lähdekorpi saneeraa hevosenomistamistaan: aikarajana toukokuun loppu

Perjantai 7.2.

Katja Melkon talli laajentaa Ruotsissa rajusti

Who’s Who ei saanut Ameriquea vaan pääntaudin

Solvallan lounasraveissa Janne Korpi ajoi 3-vuotiaan Countess Chiaran keulasta ylivoimaiseen voittoon. Tili karttui 60 000 kruunulla. Roni Paldanin Hoho Haha Sisu oli toinen. Lisäksi Jukka Torvinen ajoi Ruff Legsin toiseksi ja Mika Forss Black Caviarin kolmanneksi sekä Angel Razielin neljänneksi.

Uumajassa Reima Kuislan Make Someone Happy avasi vihdoin voittotilinsä. Jo 7 vuoden ikään ehtinyt ruuna on hirmusukuinen: samasta emästä ovat mm. siitosoriit Quite Easy ja From Above. Magnus E. Djuse ajoi Mika Haapakankaan suomalaishevosista myös kakkossijan Redhot Tap Dancerilla.

Ruotsin Vuoden hevoseksi äänestettiin Propulsion. Timo Nurmos jäi hieman yllättäen vaille Vuoden valmentajan titteliä, jonka vei toisen kerran peräkkäin Daniel Redén.

Redénin talli vei tärkeimmät kategoriat Ruotsin ravigaalassa

Lauantai 8.2.

Vermossa Polara löi kuolemanpaikalta johtaneen Ellin Sisun. Kavioliigassa T.Rex nousi voiton myötä jo kakkossijalle.

Kavioliigan pistepörssit

75-karonkka: Polaran paluu ja Elian Web tuovat jo kevättä rintaan

Solvallan 75-finaalien tähti oli kultadivisioonan Elian Web. Se joutui vetämään keulassa reipasta vauhtia koko matkan, mutta irtosi silti lopussa vaivatta voittoon. Pronssia Suomeen toivat Pascha Tilly ja Show Time, Religious oli neljäs.

Elian Webin upea esitys noteerattiin myös Vermossa.

Vermo: Ensimmäinen Finlandia-kutsu on esitetty – tervetuloa Elian Web!

Sunnuntai 9.2.

Pariisin talvimeeting jatkui Prix de Francella.

Davidson du Pont revanssiin – Short In Cash laukkasi

HU: Kylmäveristen speedrace Elitloppet-perjantaille