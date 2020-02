Esa Pehkonen osti 11-aikaisen Kolgjineiltä - Melkolle myös Frozen Queenin siskot

Esa Pehkonen, joka tunnetaan hevosenomistajana Stall Adoren ja AMG Stablen taustalta, on ostanut Ruotsiin uuden lupaavan nelivuotiaan, joka on jo siirtynyt Katja Melkon talliin.

Anu Leppänen

Esa Pehkonen on ollut tuttu näky Vermossa jo pitkään. Nyt miehen Stall Adoren joukkueeseen on tullut uusi nimi, Borin T.N., 11,8. Ruuna muutti Katja Melkon talliin Julmyraan viikonloppuna.

Uusi hevonen on ruuna Borin T.N. (Joke Face), joka meni viime starttiin tammikuun 22. ennätyksensä 11,8 ylivoimavoitossaan Lutfi Kolgjinin ohjastamana. Se joutui avaamaan toista rataa 09,6 ensimmäiset 500 metriä päästäkseen keulaan. Jägersron voitto oli "Ludden" ensimmäinen moneen kuukauteen kuskina. Nelivuotiaalla on 14 starttia totosijoin 3-1-1 ja tilillä 231900 kruunua.

"Mukavannäköinen ja eloisa kaveri, olen juuri lähdössä ajamaan sillä", kertoi Katja Melkko puhelmessa.

"Mielenkiintoinen tapaus, kuten kaksi muutakin uutta hevostamme, Suomesta tulleet Frozen Queenin siskot Estelle Nordique, 6, 14,5ake sekä samasta isästä Real De Lou oleva kolmevuotiaaksi tullut Happy Or Not."

Viimemainitun tammakolmikon emä on 334647 euroa tienannut Joyeuse d'Or. Frozen Queen, 5, jonka isä on puolestaan Look De Star, on juossut Melkolta viidesti Jorma Kontion ohjastamana Ruotsissa, eikä noihin startteihin ole tullut vielä tappiota.

Esa Pehkosella puolestaan on hevosia monessa maassa ja useammalla kuin yhdellä mantereellakin.

"Liikaa niitä on, mutta tämä Borin näytti aika mielenkiintoiselta", Pehkonen pohtii.

"Marcus Melanderilla New Jerseyssä on vielä yhdestä kaksivuotiaasta ja yhdestä kolmevuotiaasta osuudet. Koitetaan saada sinne Long Tomille (Hambonsa pelihevosia 2017, mutta laukkasi keulasta karsinnassaan mentyään sinä kesänä Amerikan kärkiajankin) seuraaja. Kaksivuotias tamma In Range onkin Long Tomin sisko. Long Tom on Muscle Hillistä ja In Range sen pojasta Bar Hoppingista. Long Tom on kai saanut tosi hyvin tammoja siitosoriina. Meillä ei ole enää osuutta siihen."