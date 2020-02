Whole Lotta Love vei Vincennesin "suomalaislähdön"

Uutiset Riku Niittynen

Philippe Daugeard jatkaa menestystään suomalaishevosilla. Tällä kertaa vuorossa oli For You Kotka Oy:n Whole Lotta Love, joka kiri ykköseksi Pariisin tiistai-iltapäivän avauslähdössä.