Rupeltaja uusiin käsiin – ”Kyllä se hyppykin sieltä vielä löytyi”

Terhi Piispa-Helisten

Löytyykö Rupeltajan ravirytmi Antti Ojanperän hoivissa? Kuvassa rattailla oriin kasvattaja ja edellinen valmentaja Heikki Mikkonen.

Laukkoja, laukkoja, laukkoja… ja ylivoimaisia kyytejä ennen ja jälkeen laukkojen. Se on ollut sävel läpi Rupeltajan koko kilpauran.

Kuusivuotiskauden päätteeksi ori muutti kasvattajaltaan Heikki Mikkoselta Juankoskelta Antti Ojanperän talliin Pihtiputaalle.

”Mieluusti tällaisen hevosen treeniin ottaa, jolla tietää olevan kapasiteettia. Yritetään vaan kitkeä laukat edes tiettyyn pisteeseen asti pois”, Ojanperä sanoo.

Helppoa se ei ole, sen hän tietää.

”Enempi ne taitaa olla mentaalipuolen juttuja. Vähän hevosta huollettiin, kun se pian viime startin jälkeen tuli, eikä kunnossakaan ollut vikaa. Ajetaan paljon porukassa ja testaillaan erilaisia vehkeitä. Pari kertaa on ajettu jo puolireipastakin.”

”Hyvin Rupeltaja täällä kotona ravaa, mutta kun käänsin sen viimeksi Jepuliksen selästä rinnalle, niin kyllä se hyppykin sieltä vielä löytyi. Juuri samalla lailla kuin starteissa”, Antti Ojanperä vertaa.

”Starttiin en siksi vielä hevosta ilmoittanut, mutta ei siitä välttämättä hirmu kaukanakaan olla.”

Vitterillä ei pidetä kiirettä

Muitakin hevosia Vuoden valmentajan mallia 2018 tallissa on talven aikana vaihtunut. Tulopuolella on nuoria hevosia, nimekkäimpiä lähtijöitä ovat Cash No Limit, Zogo Match ja Broadway Appolo.

”Cash No Limitille tuli ensin polveen hiusmurtuma ja sitten kunnon murtuma. Polvi operoitiin ja pultattiin ja se paranee kyllä, mutta se menee vähintään syksyyn. Hevonen on Mari Kolkkisella kuntoutuksessa ja menee sieltä lähemmäs omistajaa Leo Mönttiselle”, Antti Ojanperä tietää.

”Zogo Matchilla oli pientä harmia koko viime kauden ja lopulta vähän isompaakin, kun hankoside reagoi viime starttiin. Se lähti sen verran hitaasti paranemaan, että hevonen meni joksikin aikaa omistajan tyttärelle tuohon toiselle puolelle järveä. Se tulee jossain vaiheessa takaisin.”

”Broadway Appololta operoitiin jalka silloin kun se tuli meille, ja nyt samasta jalasta meni hankoside. Hokit ei varmaan ole sen juttu”, Ojanperä epäilee.

Tallin kaikille ykkössarjalaisille suomenhevosille kuuluu hyvää.

”Vitterin kanssa edetään maltilla, 40:ää kovempaa ei ole vedoissakaan ajettu. Siirin Älliltä jouduttiin operoimaan joulun alla vielä puikkoluu, mutta se tulee näistä ensimmäisenä starttiin – varmaan jo hokkikeleillä. Jokivarren Kunkulla odotetaan, että päästään riisumaan hokit pois”, Ojanperä suunnittelee.