Daugeard tähtää Whole Lotta Lovella ja Big Headachella Suur-Hollolaan

Whole Lotta Love kiri tiistaina Vincennesissä ennätykseensä 11,3 ja 19350 euron arvoiseen voittoon. Ruunaa valmentaa ja ohjastaa Philippe Daugeard, ja sen omistaa sekä on kasvattanut For You Kotka Oy Suomesta

Daugeardin vuodenvaihde on ollut huikean menestyksekäs paljolti juuri suomalaisruunien ansiosta. Timo Hulkkosen omistama Big Headache on kilpaillut joulukuun alusta tähän päivään kolmesti sijoin 2, 3 ja 1. Se on kerännyt noista 40190 euron palkintorahat.

Whole Lotta Lovelle puolestaan on marraskuun puolivälistä tähän päivään seitsemän starttia, joista viisi ykköstä. Nuo startit ovat tuoneet 73970 euroa omistajalleen For You Kotka Oy:lle. Molemmat hevoset ovat menneet ennätyksikseen 11-ajat Vincennesissä täydellä matkalla. Whole Lotta Love meni 11,3 tiistain voitossaan ja Big Headache 11,7 joulukuun kakkossijassaan. Nämä lukemat tarkoittanevat sitä, että hevoset sijoittuvat Suur-Hollola-ajon rankingissa niin ylös, että ne saavat automaattiset paikat suoraan välieriin lauantaille 4. heinäkuuta. Finaalihan ajetaan heti seuraavana päivänä 120000 euron ykköspalkinnosta.

Daugeardin, 52, alkuvuosi on muutenkin mennyt upeasti sekä kuskina että trenarina. Hänellä on ohjastajana 2020 nyt 13 starttia ja viisi voittoa. Tallin hevoset ovat startanneet 22 kertaa ja voittaneet kuusi.

Tähtäinkin on siis korkealla, sillä Daugeard on kertonut Suur-Hollolan olevan kummankin suomalaishevosen suunnitelmissa. Ne ovat kaverukset tarhassa ja viihtyvät matkassakin paremmin yhdessä. Tarkoitus on ajaa vain vähän kilpaa ja pitää pieni tauko keväällä, sekä koittaa aikaansaada huippuvire juuri Jokimaalle. Whole Lotta Love juoksee ehkä kerran ennen taukoa ja Big Headachen seuraava startti on kaavailtu 13. maaliskuuta Enghieniin. Pariisin kakkosradalla on nappisarja alle 295000 euroa tienanneille: 2150 metriä ryhmäajolla 26100 euron ykköspalkinnolla. Big Headachen voittosumma on 288748 euroa. Whole Lotta Lovella puolestaan on kasassa 189235 euroa.

