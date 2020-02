Next Directionin talvi mennyt hienosti - aloittanee Teivosta maaliskuussa

Suomen edustaja Elitloppet-finaalissa viime keväänä, Next Direction, on treenannut vahvasti koko talven. Timo Hulkkonen kaavailee paluuta radoille Teivon Kaviliigassa 21. maaliskuuta.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Next Direction ja Iikka Nurmonen painumassa SM-kisan 2019 keulaan Vermossa derbypäivänä. Siitä paikasta ruuna ei enää luopunut. Se voitti vakuuttavaan tyyliin täyden matkan tiukalla tuloksella 11,0 menestyksekkään kauden viimeisessä kilpailusuorituksessa.

Next Directionin kausi 2019 oli kaiken kaikkiaankin upea, vaikka voittoja tulikin vain kaksi. Se päättyi Suomen mestaruuteen elo-syyskuun vaihteessa komealla 11,0 täyden matkan kilometriajalla.

Ruuna sai voitosta 30000 euroa ja koko kauden tilinpäätös oli 178125. St Michelin kakkosessaan se meni ennätyksekseen 10,3. Syksy ja talvi on mennyt tauolla, mutta mitään lomaa ei ihmeemmin ole pidetty.

"Next Direction on pitänyt taukoa ja treenannut ihan suunnitelman mukaan", Timo Hulkkonen kertoo.

"Mitä nyt tämä viikko on ollut kelien puolesta heikkoa, mutta se ei liene niin vakavaa. Muu talvi on mennyt hyvin. Koko talli on ollut koko ajan terveenä, nyt täytyy koputtaa puuta. Ruuna oikein pullistelee tuolla tarhassa muille hevosille. Suunnitelma on koittaa ajaa isoja kisoja keväällä ja kesällä, jos niihin pääsee mukaan. Suur-Hollolakin voisi olla tänä vuonna suunnitelmissa (toisin kuin viime kaudella). Olisihan se makeaa, jos saisi vaikka kaksi hevosta finaaliin, kun Big Headache on mennyt niin hienosti Ranskassa ja on tulossa alustavasti."

Next Direction on nyt seitsemänvuotias, mutta sillä on kilpailtu tarkasti, ja hevosen sukukin voi luvata edelleen tehokäyrän nousua. Leppävirralla on jo mietiskelty mahdollisia kevään startteja.

"Ajatus on aloittaa Next Directionilla 21. maaliskuuta Teivon Kavioliigasta. Pitää käydä ajamassa yksi ratahiitti ennen sitä, ja katsoa, että ollaan siinä mallissa. Hevonen oli hyvä viime kaudellakin, mutta tosi hyvällä fiiliksellä odotellaan, mihin se pystyy vuotta vanhempana?"

Ville Toivonen

Timo Hulkkosella saattaa olla kaksi kovaa korttia vuoden 2020 Suur-Hollolaan.