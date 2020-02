Jalostuspäivillä palkittiin parhaat ravuritammat

Anu Leppanen

Huima Lento kuvassa Esa Holopaisen ajamana.

Seinäjoella järjestettävien jalostuspäivien avauspäivänä palkittiin viime vuonna parhailla pisteillä kantakirjatut ravuritammat. Suomenhevosten ykkönen oli Huima Lento ennen Runoneitoa ja Kunnaan Tähteä. Kaikki sh-tammat saivat 60 rakennepistettä.

Huima Lennon (I.P. Lento - Sangen Huima - Hovi-Ari) on kasvattanut sen omistaja Chanette Roth. Kilparadoilla suurin meriitti toistaiseksi on Villinmiehen tammakilvan voitto vuonna 2018. Valiojuoksijatamman ennätys on 1.24,6.

1.26,6-aikaisen Runoneidon (Ramiini - Venlatar - Rallaus) kasvattaja-omistaja Mia Liipola oli lähettänyt terveiset tilaisuuden järjestäjän kautta. Hän toivoi, että tamman kilpaura jatkuu vielä muutamia vuosia.

Kunnaan Tähti (Valtraus - Kunnaan Kukka - Kihin Hiski) on palailemassa kilparadoille parin kuukauden päästä. 1.26,8-aikainen tamma on Finn-Teamin omistama ja kasvattama.

Lämminveristen kärkinimi oli Star Price. Seuraavat sijat menivät Heidi Alelle ja Ratu Royalelle. Paremmuus ratkaistiin rakennepisteiden perusteella.

Carita Tuomisen kasvattama ja Sari Sormusen sekä Jenna Heikkisen omistama 1.13,1-aikainen Star Price (Super Fling - Brightest Star - Highest Glory) sai rakenteestaan 52 pistettä. Tamma on tiineenä Knows Nothingista.

"Tamma on ollut meille opetteluhevonen ja kilpauran loppua kohti onnistuttiin tekemään varman jo asioita oikein", Sormunen kommentoi 2018 Mikkelissä juostua ennätystä.

Heidi Ale (Offshore Dream - Sugar Dream - Sugarcane Hanover) on puolestaan tiineenä RC Royaltysta. Ennätyksen 1.13,8 juosseen tamman on kasvattanut Kuusaan Virma Oy. Omistaja Heidi Stablen osakkaista hevosta kilpauralla viimeisimpänä valmentanut Tiina Koskinen antoi kiitosta tammalle, jolla on edelleen nimissään 4-vuotiaiden tammojen SE-tulos 1,18.0 autolähetyksellä pitkällä matkalla.

"Tosi hieno, sellainen rehellinen pitkän matkan hevonen. Jatketaan nyt kilpauran jälkeen kasvattamista samalla tutulla porukalla."

Myös kolmanneksi parhaana palkitulla Ratu Royalella on nimissään edelleen kolmevuotiaiden tammojen SE-tulos 1,11.0 lyhyessä ryhmäajossa. Sukuyhdistelmää Credit Winner - Margret Palema - Alf Palema edustava tamma on ollut jalostuksessa epäonninen. Sitä on yritetty saada tiineeksi kahtena vuonna, mutta yritys ei ole vielä tuottanut tulosta.

"Tänä vuonna yritetään Googoo Gaagaalla", omistaja Vesa Santanen kertoi Ratun Talli Oy:n kasvatista.

Heidi Ale (nro. 11) voittaa kuvassa Seinäjoella Hannu Hietasen ajamana.