Momarken kutsuu suomenhevosia 21. maaliskuuta

Elina Paavola

Suomenhevosilla on tilaisuus mitata Norjan kylmäveristen taso 21.3. Momarkenissa. Kuvan Odd Heraklesta ja Smedheim Solania ei tarvitse pelätä, koska lähtö on rajattu enintään 109 818 euroa tienanneille.

Kyseessä on Momarkenin 75-kierroksella 21.3. ajettava Östfoldpokalen, joka on rajattu enintään 109 818 euroa tienanneille kylmäverihevosille. 2140 metrin perusmatkan juoksevat enintään 33 423 euroa tienanneet ja 2160 metriä enintään 59 684 euroa tienanneet hevoset. Loput lähtevät 40 metrin pakilta. Ykköspalkinto on 110 000 Norjan kruunua.

Päälähtönä ajetaan lämminveristen Steinlagers Äreslöp. Kyseessä on 1640 metrin ryhmäajo, jonka voittaja kuittaa 200 000 kruunua. Myös tähän lähtöön toivotaan suomalaisedustusta.

Momarken sijaitsee lähellä Årjängiä ja Ruotsin rajaa. Tukholmasta matkaa tulee maanteitse noin 400 kilometriä.

Lisätietoja lähdöistä antaa J-P Rättyä, puh. 0400 137 458.

Täydennys 14.2. klo 14.40: Lisätty tieto Momarkenin sijainnista.