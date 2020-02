Päivän ravit: kansainvälistä Kavioliigaa Oulussa ja suomalaishevosia Mantorpin 75:ssä

Lauantai on raviviikon karkkipäivä tälläkin kerralla: Oulussa on kovat kansainvälisetkin 75-karkelot ja Mantorpissa mennään lujaa kauramoottoreilla Ruotsin 75:ssä.

Ville Toivonen

Bodenin valmentajachampion Hanna Olofsson värittää lauantain kotimaista T75-kierrosta. Hän kilpailee Oulun 75-kohteissa viidellä valmennettavallaan.

Oulussa on upeat 75-kohteet, kun mm. kylmäveristen Kavioliigassa on kansainvälistäkin väriä: Myr Faksen Norjasta ja Adrigo Ruotsista. Eli Koskelan Akseli, Polara tai Evartti voi ottaa lähdöstä mitään itsestäänselvänä. Bodenin champion Hanna Olofsson värittää raveja Adrigon lisäksi neljällä muulla valmennettavallaan. Kavioliigassa pätkällä huippunopea musta norjalaisori Myr Faksen lienee kovin ulkomaalainen haastaja suomenhevosille.

Oulun ravit alkavat kello 14. Pääpeli T75 menee kiinni 15.30.

Mantorpissa ravataan Ruotsin 75, ja siellä taas on paljon suomalaisväriä ratkaisuissa. Mantorphan on kuuluisa myös moottoriradastaan.

Hopeadivisioonan suosikkeihin kuuluva Martin De Bos on suomalaisomistuksessa, ja kasvattaja on sama. Valmentaja on tamperelaislähtöinen mutta pitkään Ruotsissa asunut Petri Puro. Kuski Peter Ingves puolestaan on kotoisin Kristiinankaupungista. Mika Forss vaikuttaa myös "naapurissa" nykyään, ja hänen ajokkejaan Mantorpissa ovat oman tallinsa Black Caviar ja Ronaldo Malibu, sekä Die Kaiserin Hannu-Pekka Korven valmennuksesta, koko kolmikko suomalaishevosia. Nina Pettersson-Perklénin talli, jolla on myös "sivukonttori" Ruotsin puolella nykyään, osallistuu 75-karkeloihin Angel Razielilla ja Religiouksella.

Mantorpin ravit alkavat 15.30 Suomen aikaa ja pääpelimuoto 75 menee kiinni tavalliseen tapaan 17.20.