Päivän ravit: Kylmäveriottelua Pariisissa, jackpotia Bodenissa ja vielä Joensuu

Suomen Hippos / Merja Tuunanen

Näihin kuviin - näihin tunnelmiin. Antti Ojanperän Josveis voitti viime Pariisin kylmäveriottelun molemmat lähdöt kaksi vuotta sitten.

Kotimaiset ravit ajetaan tänä pyhänä Joensuun Linnunlahdella. Ravit sunnuntaina alkavat jo kello 13.

Bodenissa ajetaan Suomen aikaa kello 14.30 alkaen. Pääpeli GrandSlam75:ssä on jackpot, ja se veto menee kiinni 16:ksi. Potissa on komeasti 382000 euroa ekstraa, eli päävoittopotti voi olla yli 700000. Tai jos täysosumia on vain yksi, se on takuupotin vuoksi jopa 1,5 miljoonaa. Iida Lanton Torniossa valmentama Sagredo Hanover esimerkiksi voisi olla pelin pankki, ja suomalaishevosia vilisee muutenkin tavalliseen tapaan Bodenin lähdöissä.

Pariisissa kilpaillaan kylmäveriottelu tänä vuonna ilman ruotsalaisia, sillä heidän joukkueensa jäi matkasta puutteellisten rokotusten vuoksi. Suomen joukkueessahan juoksevat tällä kertaa Vinksa (sunnuntain kuski Eric Raffin), Jetsu (Teemu Okkolin), Kukan Tutu (Terho Rautiainen) ja H.V. Tuuri (Iikka Nurmonen). Pyhänä on vielä suomalaisomistuksessa kilpaileva Noble Dolly startissa Jean-Michel Bazirelta. IMT Talli Oy:n omistama ja kasvattama Noble Dolly juoksee 19350 euron ykkösestä Prix de la Fete Orientalessa Alexandre Abrivardin ohjastamana. Kylmäveristen Prix des trotteurs "Sang-froidissa" voittaja saa 8100 euroa.

Vincennesin pyhän ravit alkavat Suomen aikaa 14.05. Noble Dollyn kisa menee 16.15 ja kylmäverikisa ajetaan iltapäivän viimeisenä 19.10. Kaikkia mainittuja sunnuntain raveja voi seurata livenä TotoTV:ltä.