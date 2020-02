Uutisviikko minuutissa: Suomalaisjuhlat Pariisissa, upeita kakkosia Mantorpissa

Gerard Forni

Prix des Trotteurs "Sang-Froid" päättyi upeisiin suomalaistunnelmiin.

Ravinetti niputtaa maanantaisin menneen viikon tapahtumat koosteeksi. Tässä viime viikon tärkeimpiä uutisaiheita meiltä ja muualta:

Maanantai 10.2.

Katja Melkko sai talliinsa kolme uutta hevosta: 4-vuotiaan Borin T.N:n, Estelle Nordiquen ja sekä 3-vuotiaan Happy Or Notin.

Esa Pehkonen osti 11-aikaisen Kolgjineilta – Melkolle myös Frozen Queenin siskot

Your So Vain siirtyy siitokseen. ”Tallilla koko syksyn riehunut herpes pilasi tämänkin hevosen”, Reima Kuisla kertoi Facebook-sivuillaan syyksi.

Halmstadissa Jukka Sirviön Thelma de Glatigne juoksi toisen starttinsa Ville Karhulahden tallista ja sijoittui kolmanneksi ajalla 13,5a. Kausi jatkuu keskiviikkona Solvallassa.

Tiistai 11.2.

Hippos julkisti uudet raviakatemialaiset.

Salamakypäriin verenvaihdos – yhdeksän uutta ohjastajaa

Pohjoinen Ravialue yhdistykseksi – ”Kaikki saman sateenvarjon alle”

Kuninkuusraveissa ajetaan Maaseudun Tulevaisuuden nimikkolähtö

Kolme suomalaistaustaista hevosta kohtasi Pariisissa.

Whole Lotta Love vei Vincennesin ”suomalaislähdön”

Teivossa Thai Profit voitti vakuuttavasti kuolemanpaikalta.

Axevallassa Hannu Korpi ajoi Matti Lammelan Lovely Secretin kakkoseksi. Guilty Pleasure pullasi itsensä keulassa väsyksiin ja yskikin startin jälkeen.

Keskiviikko 12.2.

Rupeltaja siirtyi Heikki Mikkoselta Antti Ojanperälle.

Rupeltaja uusiin käsiin – ”Kyllä se hyppykin sieltä vielä löytyi”

Gävlen lounasraveissa Mika Forss ohjasti keulasta voittoon Markus Räsäsen vastikään ostaman ja Aleksi Kytölän valmentaman Darling Laserin.

Vermossa 2-vuotiaiden Kasvattajakruunun voittaja April Combo avasi 3-vuotiskautensa voitokkaasti.

Solvallan ravit päättyivät Pekka Korven valmentaman Arnie Expressin keulavoittoon. Björn Goop ohjasti. Tuomas Pakkasen valmentama She Is Cecilia yllätti rattaillaan Mattias Djuse, ja Uomo Show täydensi kolmossijallaan tallin menestyksen. MAS Capacity toi Katja Melkon tallille voiton ja Love No Pain kakkossijan. Marko Korven Timotee Journey seurasi MAS Capacityn takana toiseksi.

Torstai 13.2.

Daugeard tähtää Whole Lotta Lovella ja Big Headachella Suur-Hollolaan

Next Directionin talvi mennyt hienosti – aloittanee Teivosta maaliskuussa

Hevosurheilu kertoi ravikuningatar Vieskerin Virvan loukanneen jalkaansa ja kauden aloituksen menevän kesälle.

HU: Vieskerin Virva toipuu leikkauksesta

Jyväskylässä Still Loving You ravasi toisen voittonsa Taija Mäki-Mustapään valmennuksessa.

Örebrossa Street Dance toi 3-vuotislähdössä Ruotsin avausvoiton Pia Huusarille. Jorma Kontio ajoi, tili karttui 40 000 kruunulla.

Perjantai 14.2.

Hippoksen valtuuskunta sittenkin ylimääräiseen kokoukseen

MT: Hevosjalostusliittojen tukivalvonnoissa havaittu liikaa ylitöitä ilman työaikakirjanpitoa

Solvallan lounasravien suomalaisvoittaja oli Tero Lehterän ja Einari Vidgren Oy:n Radetzky, joka ei vielä kolmen startin jälkeen tappiota Mattias Djusen tallista tunne. Mika Forssin Ian Boko säesti kakkosena. Hannu Korven E.V. Mici seurasi johtavan takaa kolmanneksi ja Melkko-Kontion Sebastian Journey kiri takajoukoista neljänneksi. Jukka Torvisen ajamat Nina Pettersson-Perklénin Another Trial ja Valletta olivat vaisuja ja jäivät rahoitta.

Rommessa 4-vuotiaaksi kääntynyt Galileo Am debytoi Katja Melkon tallista voitokkaasti. ”Jättilahjakkuus kohti hienoa kautta”, Travronden hehkutti verkkosivuillaan.

Lauantai 15.2.

Oulussa Vuoden oululainen Jorma Kontio voitti Kavioliigan osalähdön Evartilla. Lämminveristen ykkönen oli Minto’s Don Juan.

75-karonkka: Suursuosikin Via Dolorosa petasi jymy-yllätyksen

Mantorpin Toto75-kierroksella nähtiin kolme hienoa suomalaissuoritusta, vaikka voittoja ei tullutkaan. Pronssidivisioonan Religious ja hopeadivisioonan Grainfdield Aiden juoksivat kuolemanpaikalla, ja Angel Raziel kiersi yli kilometrin kirin 3. ja 4. rataa pitkin. Ronaldo Malibun kiri 2. ulkoa katkesi Religiousin lähdössä pahoin kesken.

Sunnuntai 16.2.

Pariisin kylmäveriottelun avauksesta tuli H.V. Tuurin näytös. Voittoaika 23,3 oli Prix des Trotteurs ”Sang-Froidin” uusi kilpailuennätys.

H.V. Tuuri mykisti norjalaiset – avasi kylmäveriottelun murskavoitolla

Bodenin GS75-ravien odotettu suomalaisvoittaja oli Iida Lanton Sagredo Hanover.