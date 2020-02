Viikon vieraan uskomaton Pariisin reissu - ”Koko ravien tunneskaala päivässä läpi”

Tapio Sukava

H.V. Tuuri riehaantui sunnuntaina Vincennesin varikolla, mutta kaikki oli taas hyvin, kun Marko Vuolukka kävi Grosbois'ssa tapaamassa sitä.

Prix des Trotteurs ”Sang-Froidista” tuli lopulta H.V. Tuurin näytös, mutta koko päivää ei näyttänyt siltä.

”Oltiin ravintolassa syömässä ja katseltiin raveja, kun Nurmosen Ossi tuli paikalle ja sanoi, että ori riehuu karsinassa”, osaomistaja ja kimpanvetäjä Marko Vuolukka aloittaa.

”Se oli kotiutunut oikein hyvin Grosbois’han, mutta oli tosi rauhaton raviradan tallilla. Ajattelin jo, että se oli siinä. Hevonen oli varmaan tyhjentänyt itsensä jo ennen starttia.”

Jotain hyvääkin Vuolukka pudotuksesta pohjalle löytää.

”Yleensä jännitän kovasti omien hevosten startteja, mutta nyt jännitys katosi, kun en enää osannut odottaa mitään. Jännitys nousi vasta ratkaisuvaiheissa, kun alkoi näyttää, että sehän tulee muista ohi.”

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Talli Tuurilla Mennään pääsi juhlimaan ylivoimavoittoa uudella klilpailuennätysajalla 23,3.

”Siinä meni koko ravien tunneskaala päivässä läpi.”

”Kun ei ole ollut koskaan hevosta Kuninkuusravien päälähdöissä, niin olihan tämä ravikokemuksista ihan omassa luokassaan. Olosuhteet, tunnelma ja se miten hevosta arvostetaan – kaikki on ihan eri tasolla kuin missään muualla”, Marko Vuolukka huokaa.

Hippos / Juho Hämäläinen

Pris des Trotteurs "Sang-Froidin" voiton tunnelmissa Ossi Nurmonen, hoitaja Tiina Turunen, Iikka Nurmonen ja Marko Vuolukka.

Raviperheen poikana Marko Vuolukka hurahti hevosiin jo nuorena.

”Vanhemmilla oli oma talli 26 vuotta vuoteen 2006 saakka. Itse en ole hevosmiestaidoiltani kovin kummoinen, mutta tykkäsin kyllä osallistua aina varsojen opettamiseen, kun siihen oli mahdollisuus.”

Erityisesti Marko kiinnostui suomenhevosten suvuista, Sen kiinnostuksen perua on H.V. Tuurikin.

”Kun olin päässyt töihin ja sellaiseentilanteeseen, että oli mahdollista hankkia oma hevonen, halusin vokkerilaisen tamman. Ostin näkemättä Kuiskeentuulen, joka kantoi Säkenöi Voimaasta”, muistelo alkaa.

”Tupamäen Risto oli kyllä kertonut suoraan kaikki viat, mitä siinä oli, ja ettei sillä voinut ajaa enää kilpaa. Mutta silti kun hain hevosen, petyin siihen, miten ruma se oli.”

Syntynyt varsa H.V. Kipinä oli muuten hyvä hevonen, mutta se oli perinyt emältään huonot etujalat. Kilpaura jäi numeroiltaan vaatimattomaksi.

”Sitten kun se lopetteli uraansa eikä kukaan sitä halunnut, vanhempani sanoivat, että voisivat ostaa sen siitostammaksi Lootus-Tallilleen. Turo astui silloin toiseksi viimeistä kauttaan Ylivieskassa, ja ajattelin, että siitä ei enää pitkään varsoja saa. Siitä syntyi sitten H.V. Tuuri.”

Kesään 2018 saakka H.V. Tuuri kilpaili Lootus-Tallin nimissä, ja kun se sitten muutti – ”ilman dramatiikkaa”, Marko Vuolukka mainitsee – Veikko Leinoselta Ossi Nurmoselle, omistuspohjakin muuttui.

”Kysyin luottokimppakavereiltani, ketkä haluaa lähteä mukaan, ja syntyi 10 hengen porukka. Hintaa oli vaikea määritellä, joten kimppa vuokrasi kilpailuoikeuden Lootus-Tallilta. Se edelleen omistaa hevosen”, Marko Vuolukka selvittää.

”Heti alusta lähtien tehtiin selväksi, että osuudestaan voi myös luopua koska tahansa. Ja vaikka numeroiden valossa menestys on ollut hyvää, matkan varrelle mahtui pari sellaista jalkamurhettakin, että puolet porukasta on tippunut pois.”

Osakkaina jatkavat Markon lisäksi Tapio Sukava, Sonja Piiroinen, Katja Piiroinen ja Antti Karhila, joka työkiireiden takia kotiin jäänyttä Karhilaa lukuun ottamatta ovat kaikki nyt Pariisissa.

”Mulla on ollut kimppoja yli 20 vuotta, ja kavereissa on puolenkymmentä sellaista, jotka ovat mukana melkein kaikissa hevosissa. Muut vaihtelee aina porukan mukaan.”

”Piiri pieni pyörii. En pystyisi vetämään isoa porukkaa ventovieraita, vaikka sellaiseen olisi tietysti helppo lähteä pikkurahalla mukaan. Olen huono kirjoittelemaan karhukirjeitä, Mulle on tärkeää, että luotto pelaa ja maksut tulee ajallaan”, Marko Vuolukka painottaa.

Tällä hetkellä hän on mukana 11 hevosessa, joista starttihevosia ovat H.V. Tuuri ja Stallone. Suvukkaista siitostammoista kaksi on Lootus-Tallin, jonka asioita Marko Vuolukka nykyään hoitaa, ja kaksi kimppojen.

”Välillä oli vaikeitakin aikoja. Vuosina 2017-18, kun H.V. Tuurilla oli jalkavaivoja, hevoset juoksivat kahteen vuoteen yhteensä 400 euroa. Silloin oli pakko tehdä ratkaisuja: myin kaksi hevosta ja vuokrasin tammat. Kulut pieneni, ja tuli vähän rahaakin. Ja viime vuosi oli sitten taas jo erittäin hyvä.”

”Tosiasia kuitenkin on, että ihan sairaasti hevosiin on mennyt vuosien saatossa rahaa. Mutta tämä on mulle intohimo, jollaisia ihmisellä pitää olla, ja varmaan mulla tulee hevosia olemaan niin kauan kuin elän. Täytyy vaan harrastaa sellaisella tavalla, että rahat riittää”, erikoisluokan opettajana siviilissä toimiva Vuolukka painottaa.

Sanomattakin selvää on, että Marko Vuolukan kaltaisen suomenhevosentusiastin suurin haave on Kuninkuusravit. Se saattaa toteutua H.V. Tuurin kanssa jo tänä vuonna.

”Mutta sinne on vielä pitkä matka. Tänään voi kaikki olla näin ja huomenna toisin”, hän muistuttaa.

”Mutta on se toisaalta niinkin, että H.V. Tuuri on jo 10 vuotta. Jos se on kunnossa ja mukaan pääsee, niin ei sen kanssa ruveta odottamaan, että olisiko se ensi vuonna vielä parempi. Eikä Ossillakaan ole mitään kuninkuusraveja vastaan.”

Ennen sitä voivat odottaa uudet kansainväliset haasteet.

”Olen pitänyt aina suomenhevosen puolta ja kirjoittanutkin, että vaikkei sillä voi Elitloppetia voittaakaan, niin on se silti kansainvälinen rotu. Siksi oli vähän kunnia-asia yrittää mukaan tänne Ranskaankin, kun se tuli mahdolliseksi”, Marko Vuolukka alustaa.

”Täällä ollaan tutustuttu hienoihin norjalaisiin ja ruotsalaisiin ja alettu suunnitella vaikka mitä. Jos Tuuri palautuu reissusta hyvin, saattaa ohjelmassa olla 21.3. Momarkenin kylmäverilähtö, ja Solvallan Elitloppet-perjantain speedracestakin on ollut puhetta.”

”T-paidatkin on jo suunniteltu. Selässä lukee Euroopan Tuuri 2020.”

Marko Vuolukan siitostammat

Stellanoora, om. Tepa Stable (Kriterium-kakkonen Stallonen emä, kantaa Jokivarren Kunkusta)

Ellin Helmi, om. Koktrot Stable (Ellin Sisun sisko, kantaa Veeran Pojasta)

Maranella, om. Lootus-Talli (Vitterin emän Aneliattaren sisko, kantaa Veeran Pojasta)

H.V. Parvi, om. Lootus-Talli (samalta emälinjalta kuin H.V. Tuuri)