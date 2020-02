Päivän ravit: H.V. Tuuri & Raffin, Nurmonen vs. Raitala

Miika Lähdeniemi

Iikka Nurmonen ja Santtu Raitala ovat saaneet molemmat vuodelle 2020 lentävän lähdön.

H.V. Tuuri lunasti itselleen suursuosikin paineet ensimmäisen lähdön ylivoimavoitolla. Iikka Nurmosen ajaessa tänään kotiradallaan Lahdessa Tuuri saa rattailleen ranskalaiskuski Eric Raffinin. Suomenhevosiin tämä on ottanut kylmäveriotteluissa tuntumaa ennenkin.

Jokimaalla Toto4-pelin avainhevoset jakautuvat Nurmosen ja Santtu Raitalan kesken. Iikan parhaat voittosaumat ovat Flaviano, Bring Me Brodde ja Better Boss, Santun Stay On Top ja Perchpond. Peli sulkeutuu kello 19.15.