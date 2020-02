I’m Just A Sund vaihtoi valmentajaa – ”Iso etu, jos pääsee kilpailemaan omasta tallista”

Anu Leppänen

I'm Just A Sund muutti Kirkkonummelta Pilvenmäen kautta Vermon ratatalliin.

I’m Just A Sund aloitti Kaisa Toivosen tallista Suomessa 2 vuotta sitten syksyllä sensaatiomaisen hienosti ja pääsi seuraavana keväänä jopa Seinäjoki Raceen. Sen jälkeen alkoivat kuitenkin ongelmat, ja parasta I’m Just A Sundia on nähty enää kausiluontoisesti.

”Kaikenlaista ongelmaa on kuulemma ollut, mutta hyvältä hevonen näytti, kun Tomppa (Eriksson) sitä ensi kertaa äsken ajoi”, Nina Pettersson-Perklén kertoo perjantaina puolilta päivin.

”Oli Tompan mukaan terveen tuntuinen, ja hyväkuntoiselta se muutenkin vaikuttaa. Hyvin hoidettu, pyöreä ja hieno hevonen. Jos kaikki menee hyvin, niin parin kuukauden päästä tullaan varmaan starttiin. Tosi mielenkiintoinen hevonen.”’

”Kuljetukset on olleet I’m Just A Sundille iso ongelma. Nytkin kun se keskiviikkona tuli kaverin kanssa ja suhteellisen läheltä (Forssasta Henna Ikoselta), se oli ihan märkänä hiestä. Sille voi olla iso etu, jos pääsee kilpailemaan omasta tallista Vermossa”, Pettersson-Perklén olettaa.

Talli on kovassa kasvussa, ja kolmessa yksikössä – Vermossa, kotona Siuntiossa ja Sisu-Tallilla Ruotsissa – on jo yhteensä noin 40 hevosta. Uusin tulokas on I'm Just A Sundin ohella Kiss Of Judas.

”Tosi kyvykäs hevonen, mutta ongelmiakin on. 10 startista on tullut 3 voittoa, 3 muuta totosijaa ja 4 laukkaa. Ravin kanssa on ollut vaikeuksia, ja se on ruunattu. Nyt se on Suomessa tunnistettavana ja menee varmaan Tompalle Vermoon.”

”Muutkin hevoset tulee Ruotsista kesäksi Suomeen, ja syksyllä mennään takaisin koko ensi talveksi”, Pettersson-Perklén suunnittelee.

Varsoihinkin tallissa satsataan. Vastikään hankittiin 3 voitolla viime vuonna aloittaneen Finance Hossin sekä mm. Target Hossin ja Up-Date Hossin 1-vuotias sisko Ivy Hoss (Quite Easy). Sen 6-henkiseen omistajaporukkaan kuuluvat myös Pettersson-Perklén ja Tom Eriksson.

Täsmennys 21.2. klo 13.40: I'm Just A Sund tuli Nina Pettersson-Perkléniltä Henna Ikoselta Forssasta)

