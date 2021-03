Jumppasarjat ovat tuttuja myös ravureille – Zellelän Satu ja Tuomas Juurinen kertovat ratsu- ja ravihevosistaan MT Ravien uudessa jaksossa

Zellelän tila on todiste siitä, että ravurit ja ratsut sopivat hyvin samalle tilalle. Satu ja Tuomas Juurisen tilalla on molempia hoidossa ja valmennuksessa. Tilan toimintaan on kuulunut myös oriaseman pito.

Pariskunta kohtasi kuinkas muuten kuin Elitloppet-risteilyllä.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa nyt MT Hevoset erikoishintaan. Tilaajana pääset lukemaan tämän sekä kaikki muutkin mielenkiintoiset hevos- ja ravijutut. Tilaajana pääset lukemaan tämän sekä kaikki muutkin mielenkiintoiset hevos- ja ravijutut. Tilaa MT Hevoset 4,90 €/kk Kirjaudu sisään Lehden tilaaja, ota digi käyttöön