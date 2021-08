MT Hevoset ohjelmassa vieraillaan ME tamma Edwina Ordenin omistaja-valmentaja Tanja Goman-Niemisen luona

Tämän hetken menestyshevoset ovat MAS For You ja Pixie Dust.

Jukka Heiskala

Kuvassa MAS For You Tanja Goman-Niemisen ja haastattelija Lauri Hyvösen kanssa.

Tanja Goman-Niemisen talli ja hevoset sijaitsevat hänen äitinsä kotitilalla, joka on nykyään hänen enonsa omistuksessa. Tilalle Tanja on miehensä kanssa rakentanut 900 metriä pitkän harjoitusradan, jossa on 250 metrinen suora. Tilalla on hevosille runsaasti laidunta ja tarhatilaa.

Hevoset asuvat pihatto-tyyppisesti ja saavat näin viettää "hevosmaista" elämää.

