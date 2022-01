Ikäluokkahuippu Quite a Lover vaihtoi valmentajaa - ”Voidaan unelmoida vielä paremmasta”

Terhi Piispa-Helisten

Tasokkaan vuosikertansa kovimpiin nimiin kuuluva Quite a Lover iskee kauteen 2022 Nurmijärveltä Anne Kankaan treenistä.

Ihmetammojen An-Dorra ja Magical Princess varjossa ikäluokkalähdöistä komean lähes 92 000 euron tilin tienannut Quite a Lover (Quite Easy – Come on Love) on siirtynyt Timo Korvenheimon treenistä Anne Kankaalle. Ruunan omistaa Hyvä Paha Hukka Talli.

Haluatko lukea hevosjuttuja rajoituksetta? Olet lukenut tämän viikon 3/3 maksutonta juttuasi. Tilaa nyt MT Hevoset erikoishintaan, niin voit lukea hevos- ja ravijuttuja ilman rajoituksia. Tilaa nyt MT Hevoset erikoishintaan, niin voit lukea hevos- ja ravijuttuja ilman rajoituksia. Tilaa MT Hevoset 4,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, ota digisisällöt käyttöösi