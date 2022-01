Kuopiossa ylivoimavoiton ottaneet Velvet, 13, ja valmentajansa Mira Järvi ovat erilainen tarina

Sorsasalon torstairavit alkoivat suomenhevosori Velvetin ylivoimavoitolla. Piti oikein selvittää, mikä tapaus on tämä jo 13:n ikään ehtinyt ori ja valmentajansa Mira Järvi Suonenjoelta.

Mira Järven albumi

Velvet ja valmentajansa Mira Järvi - Kuopion torstain menestyjät.

Jukka-Pekka Kauhanen käänsi oriin rohkeasti johtavan rinnalle kierroksen kohdalla, ja lopussa Velvet (A.T. Eko) karkasi vastustajiltaan 28,5-vauhtisella päätöspuolikkaalla. Ikää oriilla siis jo on. Toisaalta ura alkoi vasta kymmenvuotiaana, joten kehitys on itse asiassa edennyt aika huimaa vauhtia.

"On vähän epätodellinen olo vieläkin", Mira Järvi myöntää.

