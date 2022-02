Korvella uusi ykkössarjalainen ja tulevaisuudenlupauksiakin

Pekka Korven talli on viettänyt lievää hiljaiseloa, vaikka starttihevosiakin löytyy. Kevät lähestyy ja sekä varsoja että ykkössarjalaisia alkaa ilmaantua radoille Vermon valmentajan arsenaalista. Lauantaina tallista aloittaa Tellmeastory.

Elina Paavola

Kuvassa Tuomas Pakkasen ohjastama 183660 euroa tienannut Tellmeastory on Pekka Korven tallin uusi ykkössarjalainen.

Tellmeastory on mennyt vauhdikkaimmillaan täyden matkan 11,8 Vincennesissä. Ruunalla on kaksi voittoa Vincennesistä Björn Goopin valmennuksessa ja ohjastuksessa. Tällä hetkellä Einari Vidgrén Oy:n ja Mikko Kauhasen omistuksessa kilpaileva kymmenvuotias ruuna on syntynyt Ruotsissa, missä se oli Veijo Heiskasen tallista potentiaalinen derbyhevonen. Ruuna jäi kuitenkin karsinnassaan kolmanneksi ja ulos finaalista Heavy Soundin voittaessa karsintalähdön.

