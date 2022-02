”Se on konjakin paikka, kun vastasyntynyt varsa on jalkeilla” – Isto Mäki-Tulokkaan talliin odotetaan kolmea Comery-varsaa

Comery-hevosia kasvattava Isto Mäki-Tulokas on ollut raviurheilussa monessa roolissa, mutta hevoskasvattajan osa on hänelle ehkä se kaikkein mieluisin.

Terhi Piispa-Helisten

Bismarck Comery on yksi Isto Mäki-Tulokkaan viime vuosien menestyskasvateista. Ruunan omistaa Talli Hiihtoliito, jossa on mukana Suomen hiihtomaajoukkueen väkeä olympiasankari Iivo Niskasesta lähtien.

Forssan kupeessa Tammelassa asuva Isto Mäki-Tulokas on kasvattanut yhteensä 52 hevosta. Viime vuosi oli hänelle eräänlainen juhlavuosi, sillä hänen ensimmäisen kasvattinsa Hunajapupun syntymästä tuli 50 vuotta. Kun Isto Mäki-Tulokas on itse vasta 60-vuotias, ensimmäinen kasvatti oli hänen hevosensa vain nimellisesti, mutta joka tapauksessa ura hevoskasvattajanakin on jo niin sanotusti miehen iässä.

