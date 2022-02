Kari Lähdekorpi osti voitokkaan saksalaisen – menee treeniin menestysmies Kimmo Aholalle

Anu Leppänen

Kari Lähdekorvella oli alunperin tarkoitus kaupata Joker of Steel eteenpäin, mutta ruuna jääkin hänen omistukseensa.

Kuusivuotias Saksassa syntynyt Joker of Steel on siirtynyt Kari Lähdekorven omistukseen. Peter ja Johan Untersteinerin valmennuksessa viime ajat vaikuttanut 13,0-aikainen ruuna muuttaa Suomeen. Virgill Bokon pojan uusi treenari on Saarijärven Hoikankylällä ravureitaan menestyksekkäästi laitteleva Kimmo Ahola.

