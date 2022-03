Uutiset

Seppo Vanhakartano aloitti Savoy-varsojen kasvattamisen uudelleen – ”Tyttäreni sanoi, että elämäni on liian tylsää ilman hevosten kasvattamista” Uutiset Vanhakartanon perheen kasvattamat Savoy-varsat ovat menestyneet kaviourilla 1980-luvulta lähtien. Välillä kasvatustoiminnassa oli muutaman vuoden tauko, kunnes uusi sukupolvi sai Seppo Vanhakartanon innostumaan uudelleen kasvattajaksi.

Seppo Vanhakartanon albumi

Seppo Vanhakartanolla on nyt kaksi siitostammaa. Kuvan Love You So Much on kantaa Orlnado Vicistä.